【紋身風】DOTWORK TATTOOS・點刺紋身

「積少成多，聚沙成塔」（Many a little makes a mickle.），這句話大概對點刺風格的最貼切形容。不同紋身風格之間通常有着明顯特徵，從當中的線條、用色，以至整個大氛圍都可以看到各派系的特色；然而當中有一種元素是無分風格流派，能夠當主角，亦可以是綠葉，它就是點刺紋身（DOTWORK TATTOOS）。

是風格，同時是手法。 每次一下的落針看似微不足道，然而許多曠世大作都是「一點一點」聚集而成。點刺紋身顧名思義就是以無數細小而密集的點點構成圖案或陰影的手法，它能夠自成一派，亦可以成為百家風格的綠葉，任何需要營造陰影效果的刺青都可見其蹤影。能夠融入如寫實主義（REALISM TATTOOS）、圖騰刺青（TRIBAL TATTOOS）、美式傳統（OLD SKOOL）等多種截然不同的風格，全賴其多元化；因此點刺亦是紋身界不可或缺的元素。

點刺紋身：

+ 5 + 4 + 3

不容「一點」錯誤 點刺技術看起來容易，但其實它卻是最考功夫的手法之一。其講究之處在於每一針的力度與深度都必須拿捏準確，尤其簡潔而精緻如單針紋身，細小的圖案中哪怕落針有些許偏差都足已影響整個圖案的細膩度，正式「一點」都不能出錯。正因如此點刺手法對紋身師的技藝要求亦較高，無數的點點需要長時間的耐性與體力去完成，將點構成線，線構成平面；功力深厚的紋身師需要處理的是點與點之間的距離、針和針之間的深淺，在不同密度的點刺之間營造出立體感。