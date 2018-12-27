【紋身必讀】男女痛感分析圖〈下〉性格決定忍痛能力？

上回說到，原來紋身的痛感程度，除了與身體不同位置有關，男女之間更有著微妙的分別。究竟男生還是女生有著更強的忍痛能力？除此之外，文化因素、男女身體結構分別又有沒有影響？

有研究顯示，不同的民族特性、文化背景都對忍痛能力有影響，民族性較壓抑的人們，面對疼痛不會放聲表達出來，變相就是忍得痛。反之，南美洲的人們普遍性格熱情奔放，更會表達自己感受，對於痛感的反應很強烈。至於男女之別，普遍而言男性在社會和民族上被刻劃成剛強的形象，不能夠輕易痛哭，那怕是小孩子，所以從小起男生就被訓練得學會忍耐，俗語有云：「條路自己揀，做乜都唔好喊」，明知紋身會痛，作為男生當然不能夠示弱，但事實上有不少例子說明，當沒有經歷過的疼痛大於預期，大男人也是會流下男兒淚的，所以凡事不是絕對。

至於女生方面，自古以來都被塑造成柔弱的形象，而且對於情感較容易表達，甚或是被形容「女人是水造的」，所以面對疼痛會哭也是正常。在科學的角度，有說由於女生的體型一般較男生小，而神經分布密度比男生高，所以對於疼痛的反應較強，就算是男女受同一種傷，女生感受到的痛感程度會比男生高。但在另一方面，忍痛能力也很取決於習慣，習慣經歷疼痛的會慢慢減低痛感程度，在這個時代，男女之別已經沒有那麼大，男生也可以是溫室小花，沒有了從小鍛練勇敢之說；相對起，女生自古以來都會經歷月事、分娩之痛，久而久之忍痛能力比男生強也不無道理。最後，愈來愈多例子是人們年老後反而去紋身，畢竟紋身可能是每個人年輕時想過做的事，但礙於家庭、事業考慮而放棄，所以年老後想了一心願。由於年長者的神經老化，而且數十年來甚麼痛可能都經歷過，忍痛能力定必比年輕男女高。