【紋身位置】 #ARMPITTATTOO．一股IG紋身貼文新潮流

身體任何部位都可刺上只屬自身的紋身，然而，腋下紋身卻有另一番趣味性，例如紋上栩栩如生的怪獸或鬼怪，一舉手便嚇人甚具玩味；又或許紋上植物，是否因為腋下環境潮濕適合種植？答案當然人人不同。以前或許會受歡迎的位置包括手臂、背部、心口等。然而，總有一班紋身愛好者懷著其「叛逆」態度，在一些隱藏的部位發揮創意，設計岀與別不同的作品，並漸漸成為一種潮流。

提到腋下紋身，相信大家第一個會想到「噁心」，皆因那位置有毛，進行紋身事前功夫如脫毛必須的。因此，相較其他位置，所花的準備亦多。此外，腋下皮膚薄，對痛楚也非常敏感。然而，被紋者就是愛腋下那種既特別又私隱，其紋身儼如一個秘密，正如社交平台的私隱設定，只有最親的才能看到其圖案，當然，想與大眾分享，亦「舉」手可得。

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或許因其獨特品味，腋下紋身慢慢成為一種趨勢，並於各大網絡媒體岀現標籤關鍵字「#armpittattoo」，當中包括INSTAGRAM就已超過7,000多則相關貼文，且紋身各具不同風格，包括寫實、幾何，彩色、黑白等。由此可見，人對選擇紋身之部位越趨開放，可說是一種對自身態度的表達方式。不過，據說進行腋下紋身被紋者會感受到刺鼻的血味，皆因與鼻子接近。若然各位既能忍痛又不怕血味，腋下不失為一個可考慮而又極具特色之刺青部位。而且因為位置獨特，腋下可與手臂、胸膛關聯起來，舉手垂手也能與紋身互動，有潛力創作出別出心裁的創意之作！