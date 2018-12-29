【MISS TATTOO】 LITTLE LINDA．全身刺青拼湊出一本圖案百科全書

大多數人十六歲那時還懵懵懂懂，然而，紋身師兼模特兒LITTLE LINDA卻在十六歲時刺上第一個紋身，並以其為終身事業。她的身體好比一個流動畫冊，全身佈滿不同風格的作品，這亦讓她被稱為另類模特兒（ALTERNATIVE MODEL），皆因紋身使平平無奇的皮膚多了一份可以讓人解讀的意義，其彩調圖案更具視覺衝擊。

倘若各位想打開GOOGLE搜尋不同紋身風格，其實不妨從LITTLE LINDA身上找到一絲絲靈感。BLACKOUT、BLACK AND GREY、OLD SCHOOL等設計，在LINDA身上像拼圖一樣，一幅幅拼湊於各部位。或許有人會提問這樣拼貼不同紋身會漂亮嗎？其實人人審美標準也各異，對筆者而言最為欣賞她的勇氣。試想想，全身的紋身究竟花了多少時間才完成，當中所忍受的痛楚又會多少，筆者相信絕非易事。

然而，目標清晰的LINDA又怎會甘心只做一個紋身師，她將自己事業發大，成立個人工作室KONEKO STUDIO，業務包括紋身、穿環、美容等，可說是全能發展。年紀輕輕已事業有成，當中付出的努力並不少。成功不是一步登天，必須付出時間與精力，一步一步向前走，才能朝着成功之路邁進。然而，成功卻沒有使LINDA囂張，反而教她更要珍惜現在所擁有的，正如其名字「LITTLE」，或許提醒她時刻不忘初心。

說回LINDA紋身作品，其風格偏向線條簡潔俐落及黑調的圖案，線條的粗幼、著墨的多少，皆構成一幅幅極具張力的幾何圖案，其線條運用賦予作品一份現代感。此外，LINDA亦愛用點與線的交替使設計圖具立體感，不比彩調紋身遜色或單一。