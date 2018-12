【皮映戲】《ORANGE IS THE NEW BLACK》・勁爆女子監獄刺青說

監獄與刺青的關係千絲萬縷,從早前解構過的俄羅斯黑幫紋身便可見一斑;兩者的連結亦曾多次出現在大銀幕上,從電影《黑幕謎情》(EASTERN PROMISES)至美劇《逃》(PRISON BREAK)都呈現了這種獨特文化。即將播映第7季,以女性與監獄作招徠的美劇《勁爆女子監獄》(ORANGE IS THE NEW BLACK)當中亦少不了刺青的存在;在清一色女人的禁閉空間裏會有甚麼事發生?答案是無限可能。而在各種瘋狂的可能性裏,刺青除了點綴,還有更重要的意義⋯⋯