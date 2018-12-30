【皮映戲】《ORANGE IS THE NEW BLACK》・勁爆女子監獄刺青說

監獄與刺青的關係千絲萬縷，從早前解構過的俄羅斯黑幫紋身便可見一斑；兩者的連結亦曾多次出現在大銀幕上，從電影《黑幕謎情》（EASTERN PROMISES）至美劇《逃》（PRISON BREAK）都呈現了這種獨特文化。即將播映第7季，以女性與監獄作招徠的美劇《勁爆女子監獄》（ORANGE IS THE NEW BLACK）當中亦少不了刺青的存在；在清一色女人的禁閉空間裏會有甚麼事發生？答案是無限可能。而在各種瘋狂的可能性裏，刺青除了點綴，還有更重要的意義⋯⋯

由艾美獎得主Jenji Kohan擔任編劇，改編自Piper Kerman的女子監獄生活回憶錄，《勁爆女子監獄》（下稱：《勁》）以如真如假的故事帶觀眾一窺監獄女子的生活二三事。

刺青說故事 率先映入眼簾的是女囚們身上大小各異的紋身，這點可想而知是為了配合監獄背景（刻板印象當中黑幫都會有紋身，而監獄裏大多充斥着黑幫）；有趣的是，那些像真度極高的紋身大部分都並非真實，劇組化妝師在每次前roll機前都要為她們畫上彪悍的「紋身」，然而全憑演員們的精湛演技，假紋身完全融入了每個角色之中。女囚們的紋身未必如俄羅斯監獄裏那些密碼般的符號一樣具代表性，然而也絕非胡亂設計；紋身有時候是一種索引，身上有印記的人仿佛等同「有故事的人」，令人對他們感到好奇，衍生一探究竟的慾望；仔細留意便會發現《勁》中擁有紋身的大多是一些「狠角色」，除了加強其兇狠形象，亦為她們的身世再添一份神秘感。

《勁爆女子監獄》劇照：

+ 4 + 3 + 2

Trust No Bitch 劇中第一個關於紋身的情節出現於《Trust No Bitch》（第3季第13集）一集中，事緣這季新登場的角色是由澳洲紋身女神Ruby Rose客串飾演的囚犯Stella，她帶着遍體真紋身華麗登場，劇情重點亦終於落到刺青上。不論戲裏戲外，Ruby的型格氣質都令女性迷得一陣陣，劇中主角Piper Chapman當然不能倖免，甫進場已令其對她傾心，後來更奉獻了自己的皮上「第一次」予Ruby，紋上了這季的最佳總結語句：「Trust No Bitch」。相當諷刺。

獄中紋 這集裏短短一分半鐘的紋身劇情透露的訊息卻並不少。首先是最根本的問題：在監獄裏如何得到一部紋身機？看似天荒夜談，其實「土製」紋身機的確存在。要砌出一部擁有基本功能的紋身槍，只需五種零件：一支原子筆、一部舊式Walkman、一組電池零件，橡皮筋以及萬字夾。不知是否怕受到觀眾質疑，劇中Stella亦有為觀眾們解答了紋身機的來源，不過其做法則是「用二手Discman（以電風扇從黑幫前輩手上交換回來）上拆下來的轉盤，驅動從成衣工廠裏偷來的針」。吊詭的是Stella稱她使用的是白色墨水，然而監獄中大多的紋身墨水都是以燒焦的橡膠混合尿液製成，這種「混合墨」大多為黑色，Stella的白色墨水從何而來就不得而知了。

「土製」紋身機：

+ 3 + 2

愛的紋身 女子監獄劇另一大看頭就是女同之間錯綜複雜的情愛，Piper被遍體紋身的Stella深深吸引，亦令從來未接觸過刺青的她產生了紋身的念頭；而被所傾慕的人替自己紋身從來都是一件浪漫又意義深長的事，在痛楚之間一句「I’m gonna miss you」見證了兩人之間的親密關係因紋身再度升溫。

變身大家姐 劇中Piper的人物設定是一個循規蹈矩的乖乖女，但內心同時有着一顆反叛的心，與另一女主角大毒梟Alex相戀時嚐盡了犯禁的快感，卻又因她的天真幼稚使其因販毒而入獄。監獄生涯使Piper的生活有了翻天覆地的轉變，除了要適應惡劣的環境，更要在女囚之間的鬥爭中生存，一年的刑期令她從單純天真的女孩變成有如黑幫大家姐般冷血、兇狠；紋身一幕於其轉變上亦甚具象徴性，友人探監時看到她的「監獄情婦」幫她紋的「Trust No Bitch」，認為她已徹底變成了「典型監獄女囚」（監獄、同性戀、紋身是大眾對女子監獄的典型印象），而Piper回應「I’m quite gangsta」亦可見紋身仿佛令她變得更堅定、兇狠、無所畏懼。

Skinhead Helen 說到紋身最搶眼的女囚就非Francesca Curran飾演的「Skinhead Helen」莫屬了。光頭加上頸部、額上的紋身，惡形惡相的Helen鏡頭外其實是十足的美人胚子；為了更入型入格，Francesca不惜剃光頭，每次拍攝前花3小時畫上紋身，她表示自己「每次都是第一個到化妝室，最後一個離開的人」。私底下與一般女孩子無異，穿著女性化、愛化妝打扮，《勁》中的造型令她自己以及親友們都嚇一跳，同時亦相當佩服其敬業態度。

「Skinhead Helen」現實生活與劇中造型相差甚遠。

《勁》一劇能夠在一眾美劇中脫穎而出，除了因其題材具話題性，更因劇中角色的人物設定多元而鮮明，瘋狂的行為令人好奇她們背後的故事；一眾演員經「後期加工」後與現實的對比亦令人咋舌，而刺青於其中可謂功不可沒，那些印記不只是裝飾品，更訴說着每個女囚的故事。