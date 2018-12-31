回顧2018十個關鍵字：粵語、分號、限紋令、黃子華！

難得又捱到年尾，當然要回顧一下過去一年發生過的種種，作為例行公事，透過flashback的過程，逐一拾回當時遺留下來的記憶。

【一】撐廣東話／粵語非「母語」

在五月這個炎熱的日子，本來心情已經隨著熱熾的氣溫而升溫，芝麻綠豆都令人煩燥，有一話題更是令聽者更火：粵語非「母語」。也好，反正廣東話博大精深，更是一個好時機盡現粵語粗口之妙。近年人人都把「本土」掛在嘴邊，但我們是否真的了解「本土」的意義？我們居住的這塊土地有甚麼可以讓人肯定自己的身份認同？回想起二、三十年前，香港人當時可以Proud of甚麼？為何今天又漸漸溜走了？再說紋身，原來香港曾經也是紋身歷史文化的發源之一：

【二】俄羅斯

談起俄羅斯，純粹是因為世界盃。我們了解的俄羅斯除了金絲貓、黑手黨、軍事力量、地上最強的普京之外，原來俄羅斯的監獄紋身也相當引人入勝，當中的符號都與「監獄文化」有特別的關聯，當是豆知識看看亦不失為談資：

【三】分號

身邊不少朋友都說，2018年不知為何，有不少名人過世，有些更是自殺，背後的原因是因為情緒病。筆者對於情緒病的理解是，不懂不要裝懂，患有情緒病的人眼中見過地獄，那怕同是患者，眼中的地獄都不同層數，所以我們不要以所謂的「正常人」眼光去勸導、責罵等等，於事無補。但我們可以多點關心，少些評論，因為情緒，是可以人傳人的，用愛傳達。抱著一個信念，這一刻那怕是多絕望，都非人生的句號，只是分號。

【四】Spark Awards

第二身創立了一年多，於去年更有幸獲得數個「Spark Awards」的獎項，作為其中一員，心感得到機會去為紋身、文化出一分力，是一個小確幸。

【五】Fashion／時尚

以前有紋身的人士被標籤成不能登上大舞台，但近年這些俗世眼光減褪，有紋身的模特兒常常出現於我們眼前，紋身本有時尚的功能，看來我們可以期待來年紋身模特兒在天橋上大放異彩，不過，可能只限於西方⋯⋯

【六】限紋令

沒錯，因為內地有限紋令，而且不只是娛樂圈，連足協亦然。限娛令、限奶令，到限紋令，還不只，接下來連Hip Hop等文化都禁，不過反正有讀過歷史的都知道⋯⋯但國土之大，總有能人，總有適當的生存之道。

【七】Pussy Riot

接下來我們要說的Keywords是關於人權。即使是世界盃這種國家活動，也見到「人權」的關鍵字到處流竄。俄羅斯龐克樂隊PUSSY RIOT的成員於比賽中途亂入，其後她們在社交平台交代快閃行動的原因，抗議俄羅斯政府對異見人士之打壓。

【八】LGBT

近年人們勾起對性小眾的關注，芸芸談論，不知大家對此的看法如何？因為筆者認為，要逼得一些人不得不表達自己，表達一些本來與人無關的立場、取向、意見等，已經是一種扭曲，我有我自由，不需要別人理，但在現今社會，有時不發聲只會被認為妥協，想說的不只是取向，甚至是滲透到生活、工作細節。引用一句名言：「為生活可以忍，但侮辱_ _ _ _就唔得」。

【九】黃子華

當然吧，黃子華絕對是香港人心目中最「政治正確」的模範。相信今天未必再有人輕言說笑支持華仔做特首，但如果是黃子華⋯⋯就好了。

【十】第一屆香港紋身小姐

最後，當然是2018年的紋身展，以及同時舉辦的首屆「香港紋身小姐」選舉。老實說，當時的Coverage已經夠多，不想再多說以免看官煩厭，就在此留下一份喜悅，並希望下屆可以見到各位，不論是參加，還是作為觀眾。

【MISS TATTOO HK】第一屆香港紋身小姐

這年來，感謝訂閱【第二身】的大家，來年再接再勵，Happy New Year！