【古紋化】 BETTY GRABLE．OLD SKOOL風格最著名PIN-UP GIRL

要數OLD SKOOL紋身風格其中之一最具代表性圖案，則非pin-up girl（海報女郎）莫屬：姿容曼妙、身段窈窕得來帶點肉感，加上性感撩人的動作，自然成為「Man’s Ruin」（摧毀男士之物）。在40年代的美國，有一位最受歡迎的pin-up girl，她就是以肉感美腿著稱，雙腿投保達一百萬美元的美國士兵夢中情人——BETTY GRABLE。

摧毀男性的尤物

在戰火紛飛、離鄉別井、陽盛陰衰的枯燥行軍生活裏，有甚麼可以撫慰士兵們的心靈？可能是男人的最愛：酒精、賭博、女人；而源起二戰時期的Old Skool紋身風格正是在這樣的背景下誕生。

當中大受歡迎的pin-up girl刺青的靈感其實就是來自雜誌、報紙或海報上的性感女郎，當時的美國士兵喜歡將這些女性的照片剪下，並釘（pin）在牆上欣賞；而在壓抑的從軍生涯裏，士兵們將紋身視為逗留異鄉期間的一大樂趣，因此將pin-up girl紋上身也算是一解寂寞與鄉愁。

作為40年代的紋身文化主流，當時擅長創作pin-up girl刺青的紋身師位位皆是傳奇：現代紋身之父Sailor Jerry，美國flash Tattoos大師Ralph Johnstone、香港第一代紋身師James Ho的徒弟Pinky Yun⋯⋯而源源不絕的靈感或許要託賴40年代最大內衣品牌Frederick's of Hollywood的創作了。Frederick's of Hollywood堪稱那個年代的Victoria’s Secret（現今最知名內衣品牌），繪畫在其宣傳海報、商品目錄上的pin-up girl不是荷里活明星都一定是性感尤物，大量的手繪海報亦自然成為紋身師的靈感泉源了。