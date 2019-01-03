【古紋化】 BETTY GRABLE．OLD SKOOL風格最著名PIN-UP GIRL

要數OLD SKOOL紋身風格其中之一最具代表性圖案，則非pin-up girl（海報女郎）莫屬：姿容曼妙、身段窈窕得來帶點肉感，加上性感撩人的動作，自然成為「Man’s Ruin」（摧毀男士之物）。在40年代的美國，有一位最受歡迎的pin-up girl，她就是以肉感美腿著稱，雙腿投保達一百萬美元的美國士兵夢中情人——BETTY GRABLE。
摧毀男性的尤物
在戰火紛飛、離鄉別井、陽盛陰衰的枯燥行軍生活裏，有甚麼可以撫慰士兵們的心靈？可能是男人的最愛：酒精、賭博、女人；而源起二戰時期的Old Skool紋身風格正是在這樣的背景下誕生。
當中大受歡迎的pin-up girl刺青的靈感其實就是來自雜誌、報紙或海報上的性感女郎，當時的美國士兵喜歡將這些女性的照片剪下，並釘（pin）在牆上欣賞；而在壓抑的從軍生涯裏，士兵們將紋身視為逗留異鄉期間的一大樂趣，因此將pin-up girl紋上身也算是一解寂寞與鄉愁。
作為40年代的紋身文化主流，當時擅長創作pin-up girl刺青的紋身師位位皆是傳奇：現代紋身之父Sailor Jerry，美國flash Tattoos大師Ralph Johnstone、香港第一代紋身師James Ho的徒弟Pinky Yun⋯⋯而源源不絕的靈感或許要託賴40年代最大內衣品牌Frederick's of Hollywood的創作了。Frederick's of Hollywood堪稱那個年代的Victoria’s Secret（現今最知名內衣品牌），繪畫在其宣傳海報、商品目錄上的pin-up girl不是荷里活明星都一定是性感尤物，大量的手繪海報亦自然成為紋身師的靈感泉源了。
百萬名腿
范冰冰為自己的臉投保1億元、容祖兒用5000萬元為聲帶買保險，還有秦海璐價值上百萬的單眼皮⋯⋯明星為一個身體部分買保險於現今或許不足為奇，然而在40年代花高達100萬美元為雙腿投保的，則只有美國演員Betty Grable一人。18吋半大腿、12吋小腿、7吋半腳踝，Betty的雙腿被襪子專家形容為最完美比例；作為重要的生財工具，她不惜透過勞合社（ Lloyd’s of London）為自己的「名腿」投下重金保險，後來Betty更參演了名為《Million Dollar Legs》的電影，可見其美腿於當時荷里活的代表性。
BETTY GRABLE：
後世Pin-Up Girl經典
雙手叉腰、背向鏡頭回眸一笑，Ralph Johnstone的這張flash圖就是依據攝影師Frank Powolny於1943年為Betty拍的一張硬照；傳說正是這張照片使Betty成為當時荷里活身價最高的女星。相比起今時今日，當年社會對女性的審美標準千篇一律，對女性的形象亦有較多掣肘，然而Betty Grable同時是在這樣的氛圍下帶起了pin-up girl熱潮，成就了紋身界經典的刺青圖案之一。