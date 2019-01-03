【人紋誌】 INSTINCT OF SIGHT・一隊樂隊二人感情穿梭於三重關係

相處之道是人生的必修課，「她」總岀現於親人、朋友、伴侶，甚至工作上。相處涉及情感的付出與接受，未必需要轟轟烈烈、可歌可泣，反而是最細膩的感情，總見於生活細節上。今回的訪問對象阿寶與ELVIS擁有三重關係，他們同是本地獨立樂隊INSTINCT OF SIGHT之成員，紋身工作室DIEORHAPPY TATTOO的伙伴，更是情侶。究竟二人在不同身分與關係之中如何尋找彼此間的共識？其實從他們身上體會到的是一種超越語言上的信任度。 拍攝：繆鈞堤 鄧藹彤 剪接：繆鈞堤

十年，可以經歷很多的事與物。擔當樂隊主音的阿寶與BASS手ELVIS十年間共同走了不同階段。從一開始的樂隊成員，到紋身工作及情侶，彼此之間的互動與溝通是一大學問。二人初相識時總為小事或不同看法而吵鬧，慢慢學會溝通，互相尊重及理解，到現在一個眼神或一個動作，就知對方的感受。然而，這種相處的境界若沒共同努力是不可能達到的。據研究顯示，人與人之間的關係相處可大致分為兩種：相似及互補。相似的人各自的價值能容易獲得對方的支持與認可，好比是彼此之間的一面鏡子。然而，互補則需要更多的時間去認識大家，當中包括各自的生活方式、喜好、思維模式等等。言談之間不難發現阿寶與ELVIS一開始的磨合，隨著時間推移，各自找到互補，然後變成相似，這就是兩人三重身分的相處之道。

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愛本應無私，於他們身上完全可體會的。曾外國留學的阿寶原修讀設計，回港後接管家族生意。然而，隨著時間過去，阿寶卻大感要為自己找岀路，經哥哥介紹下認識了中國紋身師「楠」，繼而拜師學藝成為紋身師。而ELVIS卻因阿寶的鼓勵而成為紋身師，阿寶直言：「我覺得他很有畫畫天分，所以我就叫他試下從這方面發展。」其實一段關係能夠長久，就是需要無私的分享，並站在對方的立場，去了解其想法。他們之所以能於多重關係中相處下來就是願意為對方走多一步，給予鼓舞與支持。

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或許他們能於各異意見中求共識，阿寶主要紋身風格是OLD SCHOOL，注重圖案設計鮮豔分明，一致粗線條，以色塊如紅、黑、橙為主調；而ELVIS則愛NEW SCHOOL之線條感及細節設計，並多以動漫、卡通人物為創作主題。然而，二人並沒有因不同創作方向而吵架，反而以客觀的角度與對方分析，所謂旁觀者清，阿寶與ELVIS在對方身上總得到啟發，設計岀更全面的作品。正因為彼此的信任，兩人身上各有為大家刺上紋身，這份「禮物」相信對他們來說已勝過千言萬語及物質上的追求。

提到音樂表演，二人不約而同地表示默契的重要性。阿寶負責主唱，而ELVIS則唱嘶吼部分。一首歌有高低起伏的旋律與歌詞，究竟哪部分適合男音或女音，都需要經過大家的商討。對此，阿寶坦言ELVIS是一個可以依賴的對象，無論紋身或表演，有他的存在就有一種實在的安全感。《定格》中「你說過總有一天你會溫暖一片地方 ，由你栽種下快樂，會更快樂，會更快樂，不計較結果，不計較結果。」對筆者而言二人的生命溫暖了彼此，種下了快樂與信任，不計較為對方著想。相處之道從來沒有最好，只有最適合，而他們就找到了一條適合相方一起走下去道路。