【刺青手稿・紋身的前半生】水墨幾何 刺岀抽象花卉｜AVERY TSAI

紋身之前，其設計圖都是一份藝術。是紋身師與紋身者、紋身者與身邊的人和事所交織出來，經過溝通和洗煉而成的不二之作。是次我們將紋身的交流媒介由皮膚轉移到白紙上，【刺青手稿‧紋身的前半生】將為大家介紹每幅紋身設計圖的故事，我們在此廣邀作品，搜羅每個獨特的紋身故事。

tattoo artist：AVERY TSAI

studio：INK TATTOO STUDIO

作品名稱：枝・花系列004

作品尺寸：5.5 × 17.5cm 作品風格：水墨／抽象 紋身需時：2小時 建議可紋位置 : 前臂、手臂、小腿

作品概念：

抽象化的植物或花之形態，運用隨意的水墨效果配搭規矩且硬線的圖形及方形，整幅作品靈動卻不失分寸。

紋身師簡介：

AVERY原為產品設計師，在第一次紋身體驗後，深深愛上紋身工藝，決心成為紋身師。隨後拜於香港北京魂JAN KWOK門下，現已從事紋事工作4年。AVERY擅長水墨抽象風格，喜用實驗性水墨效果作基調來延伸出不同的紋身圖案。

Facebook：北京魂紋身刺青 ink tattoo studio

Instagram: avery_tsai_hk

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