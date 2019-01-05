【半永久紋身】 EPHEMERAL．一種可被身體分解之墨水

一夠鐘就會消失得無影無蹤，好比灰姑娘一樣的故事。隨著科技發展一日千里，紋身亦可短暫地寄託於身上。美國公司EPHEMERAL研發了一年限期之刺青。究竟當中與永久紋身所使用的墨水又何分別？以下將為大家透露其秘密。 圖片來源：EPHEMERAL

永久與非永久紋身的差異之處除了時間性外，所用的墨水亦是一大重點。傳統墨水中的染料分子大，不太被身體的免疫系統分解及吸收，但EPHEMERAL則研究岀一種比永久墨水分子小的新墨，因此容易在身體上分解，這亦解釋了紋身於一年後便逐漸退色。

為何有此紋身技術研發。據聞EPHEMERAL創辦人之一SEUNG SHIN過去因太愛紋身而不理會家人反對。然而，人長大，不論思想或心態也會變得成熟，他用激光去除讓其後悔的紋身，當中必要忍受相當程度的痛苦，繼而萌生了半永久刺青之理念。

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對筆者而言，無論半永久或永久紋身都有其市場價值。永久紋身之意在於一生一世，並要考慮清楚才能進行刺青，皆因一紋了便很難去除，當中所承受之苦痛亦非小。然而，總有一班選擇困難之士，若然不敢踏岀第一步，EPHEMERAL的一年紋身能使他們起碼行岀半步，刺上人生第一個作品。