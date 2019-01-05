【符號學】維京符號 INGUZ．並列交叉點 新生命之象徵

新的一年悄然開始，想必大家對來年都帶着不少期望，向着定下的目標努力前進。對於紋身愛好者來說，以新的紋身迎接二零一九絕對再合適不過。「X」代表未知數，也是一個充滿可能性的符號，而兩個並列的「X」更是具有特別的力量；北歐盧恩文字符號INGUZ象徵了新生命的起始，亦給予不少紋身者鼓勵與支持。

符號的本義視乎它的解讀方式，在數學上我們或許將「X」當作未知數，交叉代表錯誤，甚至看成羅馬數字的十，而作為一種北歐的語言系統，盧恩符文INGUZ則象徵了生育，是萬物的起始。盧恩符文本為北歐日耳曼民族流傳的一種占卜工具。在古代，部落的祭司會利用24個盧恩符文占算天氣、預測戰爭及出海的結果，也會利用符文增強物品的魔法力量，比如在武器、船身刻上符文，便可振興維京人的戰鬥力，讓他們出海、陸地上的戰事都一樣戰無不勝。而這種符號的使用在現代也成了一種紋身風潮，將圖騰的力量藉皮膚延續到後世。

紋身者身上的INGUZ符文

+ 5 + 4 + 3

生育伴隨的是新生命的希望，一切新開始都是讓人期待，予人力量。盧恩符文INGUZ的釋義為種子，也直指挪威生育之神FREYR，有說法指符文的圖形、兩個交疊的「X」暗示了男女水乳交融的畫面，所有面向都直指INGUZ是象徵男性生育的符文。生育的過程包括了撒種、犧牲才可得到新的生命，以另一種方式去理解，我們想要捨棄舊有的生活、陋習，或擺脫某種困境，除了需要勇氣踏出COMFORT ZONE，也要靠我們付出努力去改變自己，迎接新生活。「WHEN THERE’S A WILL, THERE’S A WAY.」這句話就像是INGUZ符文的現代翻譯，而將此符號紋於身上的人，相信也藉符文的力量得到鼓勵。