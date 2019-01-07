【以紋傳紋】 世界十大最多紋身的人物（上）

紋身，平常可能都總看到「她」的存在。然而，若然要每寸肌膚都成為紋身的寄託所，卻是非常「罕有」的。今回將帶大家去了解世界十大最多紋身之代表者，而他們背後卻又有甚麼故事或初衷呢？可能感人，亦可能勉勵⋯⋯

第十位

PAUL LAWRENCE

他是一位美國表演者，不論戲劇、電影或音樂方面，最為人所共知的就是他曾參與「THE X FILES」。自1992年開始他便以紋身為身體設計不同圖案。而他的特色紋身非其藍調拼圖紋身莫屬，其引人注目，亦成為PAUL身為公眾人物的獨特之處。此外，他也通過身體改造，包括角植入、耳朵重塑及身體多處穿孔。

第九位

KALA KAWAI

夏威夷的間車身改裝工作者的創辦人KALA，只有25%皮膚是自然肌膚，其餘都給了紋身。此外，KALA亦透過身體改造去呈現一個極具視覺的效果。改造部位包括伸展4英寸的耳垂孔、將金屬釘刺入頭骨等等。

第八位

DENNIS AVNER

美國的DENNIS原於海軍就職，擔任著技術員。之後就離開了原本的崗位，但同時是刺青的開始。他透過14個外科手術將自己變成一隻貓，並入選世界紀錄「最像動物的永久性轉變」。從他臉上紋身，不難發現其似貓科動物的圖案，極像活生生的人型貓。然而，這位傳奇人物已於2012與世長辭。

第七位

TOM LEPPARD

原英國士兵的TOM打破了世界多項紀錄，如「世界上紋身最多的男士兵」、「世界上最多紋身的老年人」等。他全身都覆蓋著豹紋圖案及金色紋身塗料，若然說他是叢林中的豹也非誇大。

第六位

RICK GENEST

THE ZOMBIE BOY相信為人所知的，他是加拿大模特兒，吸晴的外型使RICK參與多個名人音樂視頻拍攝，包括LADY GAGA。然而，他之所以全身刺青是因腦部腫瘤而決定的。他身上覆蓋人體骨骼的紋身圖案。2018年因情緒問題，RICK選擇了了結自己的生命。

這些「傳奇人物」看似有點誇張，或許有人不明他們所做的一切。然而，每個人由出生開始都有選擇權，無論做甚麼，只要不是犯法或傷害他人，又何必給予他們另類眼光。你不是他們，自然不明他們的經歷。就他們而言，或許紋身是一種勇氣面對自己，或是一種精神寄託！

頭五位待續⋯⋯