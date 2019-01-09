【趣紋】告解宣言紋身 為咗氹番老婆可以去到幾盡？

認錯需要勇氣，而將這份勇氣轉化成行動，則需要誠意。那麼將整份「罪狀」永久地留在身體上的誠意，你又是否願意接受？

美國紋身師JORGE日前於IG發佈了相信是2019年最有話題性的紋身作品。

美國德州一位紋身師日前在社交平台發佈的最新作品，幾天之間便成為網絡上瘋傳的網民熱話，皆因這位客人紋身的動機及內容都異於常人，引起眾人的爭議，亦令人反思紋身的意義與其討論的價值。

I, Jose L. Torres am getting a tattoo voluntarily on January 2, 2019 so that I can earn my wife’s trust back for the pain and suffering I have caused in our marriage. I am a: “Liar”, “Cheater”, “Manipulator”, “Deciever”, “Whore/prostitute lover”, Dishonest and disrespectul （本人Jose L. Torres於2019年1月2日在自願的情況下紋身，希望藉此重新得到妻子的信任，並為了補償我對這段婚姻帶來的傷害及痛苦。 我是一個「說謊者、騙子、操縱者、欺騙者、喜歡蕩婦及妓女的人、不誠實、不尊重別人的人」） 紋身者Jose L. Torres

雖然紋身師並沒有在社交平台公開紋身者的身分，可是此作品也受到不少網民的恥笑。撇開紋身者拼錯了「DECEIVE」及「DISREPECTFUL」二字不說，紋身伴隨的皮肉之痛，相比起出軌傷害妻子留下的心靈創傷，確實是微不足道。為了重新得到妻子的信任，紋身者願意公開去承認自己的過錯，並在自己的身體貼上「出軌男」的標籤，這個舉動顯示了JOSE的誠意，也證明他有經過真切的反省，以及希望得到補救機會的決心。畢竟，「若有」下次再出軌，也叫他不敢脫衣服⋯⋯

古代的墨刑在罪犯的臉上留低記號，藉此羞辱犯罪的人，並告訴其他人黥面者的罪狀；而為防止奴隸、僱傭兵逃走，古希臘人亦會強硬地在他們的奴隸、僱傭兵身體紋上記號，兩者皆不屬紋身者的自主意願。而故事主人JOSE的紋身意圖固之然是為了道歉，大概也是他藉紋身告解，甚至以諧趣的紋身懲罰自己、斷絕日後出軌、與別人發生關係的機會。就筆者而言，即使從這份「皮膚上的吿解書」感受到JOSE的誠意，卻沒法認同他的做法。與其要想辦法補償自己的過失，不如事前想清楚行為帶來的後果？做錯事的人以實際的行動解決，比任何事來得更有説服力，紋身更不應為取悅別人而做；JOSE身上的紋身或許是他懺悔的方法，卻不是一個實際、經過慎重考慮的結果。有人在婚禮上紋身，以證明對伴侶的愛意，亦有人為了挽回妻子的信任而紋身，無論身處何種景況，相信幸福是掌握在自己手中的人，最終也會得到幸福。

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