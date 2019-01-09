【紋身風】 CHICANO TATTOOS．源於黑幫 高於黑幫 墨西哥黑灰寫實

墨西哥除了以亡靈節及毒梟著稱，另一不得不認識的就是她獨有的一套文化——墨西哥裔美國文化（Chicanx Culture）。名字也許聽來陌生，然而由此文化背景衍生的紋身風格卻聞名中外：槍械、鈔票、lowrider（低底盤改裝車）、畫上骷髏妝的美女、淚光閃閃的聖母像⋯⋯全部加起來就像將《GTA》裏的情景放在皮上，成為西岸罪惡之城的總結，又名CHICANO TATTOOS（墨西哥黑灰寫實刺青）。

清一色的黑灰、寫實，內容主題幾乎都是圍繞幾個元素：女性、黑幫、宗教、流行物（手槍、lowrider），鮮明的特徵令人一眼便能分辨出Chicano風格。

黑灰始祖 有說以黑灰為主色，皆因墨西哥人皮膚黝黑，於是捨棄難以顯現的彩色，以扎實的墨黑配合灰色作陰影，刺出細緻、像真度高的寫實紋身。而當中的每一個元素都是來自墨西哥當時的歷史、社會文化以及政治環境，每一個瑣碎元素放在一起拼湊出的儼如當時的社會縮影；壯麗而衝擊的畫面使即便不認識Chicano文化的人也為之沉醉，亦因而傳至中外，算是以藝術的形式將這種西岸文化遺產流傳永續。

源於黑幫 高於黑幫 美國不少獨特文化都從其少數族群裏衍生出來，Hip-Hop、塗鴉、街舞⋯⋯而屬於少數族群Chicanos亦不例外。 這個存在於20世紀40至70年代的文化與黑幫息息相關，當時的墨西哥裔美國人因移民問題而難以取得合法工作證，在社會上算是弱勢的一群。為了生存，他們不得不走盡法律罅，透過加入黑幫，以旁門左道的方式來養家活口。 大抵監獄文化實屬雷同，紋身是Chicanos於獄中的一大娛樂，亦是表達自己的方式。黑獄大哥們會用盡一切辦法在監獄裏紋身：吉他弦製的紋身機、原子筆墨作紋身墨水、膽戰心驚的生活寫照作刺青靈感等等；一疊疊鈔票、毒品、畫上亡靈節糖骷髏妝的女性、lowrider、耶穌與聖母像，以及墨西哥紋身界經典「Laugh now, cry later」等，將當時洛杉磯的地下文化變成一種身體藝術。

墨西哥黑灰寫實刺青：

+ 5 + 4 + 3

墨西哥風格 一個個鮮明的符號來自Chicanos強烈的民族性，他們從衣著打扮至生活方式皆團結一致，並從一而終；作為社會中的少數族群，團結也許是唯一的生存辦法，而紋身正正代表着對「自己人」的忠誠。 下巴與唇上的兩撇鬍子、白色背心或T恤、繫上皮帶的寬鬆西褲，有時或會加上名為「Zoot Suits」的oversize西裝，這身裝束原是男性Chicano的「標準」打扮，後來傳到日本則變成了一種時尚；墨裔女性的裝扮亦相差不遠，在簡潔的服裝上加上圈圈耳環及暗紅色（有時會是黑色）的唇膏，Chicanos的打扮可謂非常一致。 玩過《GTA》的相信都有「駕駛」過遊戲中的lowrider，這種半個世紀前的流行產物其實亦是Chicanos的文化之一。處於社會底層的他們難以擁有價格不菲的新車，於是便開始研究自己買得起的舊式汽車，並熱衷於改裝這些汽車，更想到了將車的底盤放低，甚至在車身塗上華麗的塗鴉，概念大概就是越高調越有型。

Chicano風格自墨西哥裔美國文化衍生而來，從黑幫獨有印記到成為身體藝術，全因當中的強烈民族性，以及20世紀令人着迷的地下文化；而刺青亦成功使這種文化遺產得以保留並流傳海外，甚至與其他文化結合再演變，日本的街頭文化就是其中之一個例子。Chicano如何為同樣有強烈民族性的日本人帶來影響？我們留待下回探究。