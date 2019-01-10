【以紋傳紋】 世界十大最多紋身的人物（下）

上回講到第六位，今回將繼續第五位至第一位。當中有人得到滿足感，亦有人發揮其天馬行空，立志要成一隻蜥蝪等。若然他們身體是故事佈景道具，那麼紋身便是主角。當了解他們的一切，大家也許或多或少明白他們所表達的東西，從中得到一些另類思考⋯⋯

第五位

JULIA GNUSE

她被稱為世界上最多紋身的女性，全身95%肌膚皆刺上紋身。背後因由亦非常動人，在JULIA30多歲時，患上紫質症，在太陽底下其皮膚會起泡。因此，紋身便成為一種可遮蓋疤痕的方式。從她身上可找到各種風格或圖案的作品，包括漫畫、喜歡的演員、自畫像等。

第四位

ERIK SPRAGUE

細個讀書總會被人問「你的志願是甚麼？」，大家或許答「律師、社工、老師」等答案。然而，美國特技表演者ERIK卻立志成為蜥蝪人。他進行身體改造，將牙齒削尖，舌頭分叉，身體則刺上綠色墨水。此外，熱愛表演的ERIK不時參與樂隊表演，包括DISTURBED、SLAYER及SLIPKNOT。

第三位

ETIENNE DUMONT

他是瑞士藝術及文化評論者之一，並於日內瓦論壇擔任自由撰稿員。自1974起ETIENNE便愛上紋身，也有身體改造如頭部兩邊放入矽植入物。

第二位

ELAINE DAVIDSON

她是世界上最多穿孔的女人，全身總數為6925個穿孔。ELAINE在未身體改造前為一名護士，並於2011年結婚，可惜在2012年離婚。