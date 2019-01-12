【刺青學徒】MAG FU．山羊座女生 學習紋身的唯一要求就是刻苦

回看INSTAGRAM還未流行的年代，對紋身有興趣的人未必可以如此輕易地接觸到世界各地的紋身師，鑑賞得到他們的手藝以及作品。然而，科技的進步除了促使紋身普及的同時，亦改變了紋身行業的作業方式，敢於紋身的人越來越多，同時入行的人亦與日俱增，好處是新血的加入帶動了紋身藝術的發展，催生出更多青出於藍、才華洋溢的紋身師，多元化的紋身風格可謂百花齊放，卻又良莠不齊；部分紋身初學者只管經營自己的社交平台獲取人氣，不好好鍛鍊手藝，他們就如雨後春筍，降低行內的整體水平。即使如此，還是有不少在默默努力的刺青學徒想要扭轉這股風氣，憑着努力一步步實現自己的理想，而自嘲自己「很山羊」的女生MAG則是其中較幸運的一員。 攝影：黃寶瑩

001/TATTOO APPRENTICE

NAME: MAG FU

INSTAGRAM: goatmag

TATTOO STYLE: MINIMALISM

TATTOO STUDIO: H.F. Ink Tattoo

改變的勇氣本不屬於山羊座

山羊座的人生性固執，一旦定下了清晰的目標，便會專注地朝向理想進發，也不會輕易受旁人影響。當初選擇辭掉朝九晚五的工作，MAG的父母極力阻止她當紋身學徒，皆因在父母心目中，紋身仍然貼着黑社會、不正經的標籤，更遑論要放棄一份收入穩定的工作，走上充滿未知的職業路向，但因MAG的堅持，漸漸也令母親對這個行業改觀。曾經轉換不同行業，嘗試不同工種，MAG因無法忍受沉悶的辦公室工作，決心轉行，換來的是零收入，並需要以不同兼職補給生計的生活。既說山羊座的人喜歡安穩、不怕沉悶，為何她又會選擇紋身這條路？除了希望工作模式可以更自由，還是緣起自MAG跟朋友學畫畫的一個契機。幾年前MAG愛上了畫DOTWORK畫，縱然沒有美術功底，她卻沉醉於這份心無雜念、專心一致的感覺，執起畫筆的她能坐上一個下午、不吃不喝不上廁所（應驗了美女不排泄的真理！），也算是山羊座的能耐吧。加上本身喜愛紋身，MAG便鼓起勇氣到不同的紋身店「敲門」，結果於去年加入H.F. Ink Tattoo，正式成為一個紋身學徒。

「Choices Chances Changes（選擇、機會、改變）」MAG身上的紋身鼓勵了她走出COMFORT ZONE，邁向成為專業紋身師的目標。

腳裸上半個土星紋身帶着一點點的筆觸。

紋身將我們覺得重要的事物，永遠地留在身邊。 MAG

從畫畫到紋身的樂趣

在成為紋身學徒前，MAG的身上也有幾個紋身，腰背上是她最喜愛的山羊，而於她而言，紋身最吸引人的地方在於它所記載的獨特的故事。要成為一位出色的紋身師，便要講究以圖像說故事的藝術，MAG坦言設計紋身的思考過程是最具挑戰也是這份工作帶給她的最大樂趣。傾聽紋身者的故事、在其中抽取重要的元素，揉合這些元素於一個設計當中，設計越簡約的紋身設計其實難度越高，故MAG閒時基本都會專注地埋首於創作、畫圖中，其餘的時間便會觀察師父紋身的手法，學習如何去管理一間紋身店，訂購工具、消耗品，以及做一些簡單的清潔工作等，都是日後成為真正紋身師需要負責的工作。而MAG目前的作品都是以簡約風格的線條為主，不少紋身設計都是取材自她喜愛的音樂、電影，深受同樣熱愛流行文化的年輕人所歡迎。

練習紋身是毅力與耐力的考驗

日復日地練習畫畫，這位不怕刻苦的山羊女也必須用心練習紋身技藝。最初學習紋身的時候，MAG從沒有想到簡單如拉一條直線、在皮膚填上顏色等工序是如此困難，稍稍放開手便可毀掉整個紋身，而針筆刺入皮膚的深度也不是這般容易拿捏。一部機械紋身機的重量，對於習慣了辦公室工作的女生來說雖然不算很費勁，可是要穩定地操控它亦相當棘手，讓MAG了解到原來學習紋身付出的耐力也不可少。到真正在人皮上紋身的一刻，MAG直言兩者刺下去的感覺有極大的差別，就算之前付出過多少時間在假皮上練習，亦不代表可以完全掌控真正紋身的觸感，所以她不會因此退縮，反而珍惜每一個為客人紋身的機會，因為學習紋身是一個無盡的過程，她，無悔踏上了這趟旅程。