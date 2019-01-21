【紋身保養】紋身也要保鮮？逐點擊破紋身甩色誤區

最近流行#10yearschallenge，大概讓你回看到十年前的自己，也許外型轉變了，心智成熟了，那麼十年前的紋身還是亮眼如初嗎？還是已經褪去了光華，變得黯淡、模糊？愛情要保鮮，紋身亦然，留在身上一輩子的印記，當然值得你去花心思去保養，今回《第二身》要探討的是紋身的持久度與保養方法。

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（一）紋身師的技藝

專業紋身師會懂得掌控針筆入墨的深度，紋身之所以會老化、褪色，其中的原因離不開皮膚的新陳代謝，要精準地將墨水注入人體的表皮層與真皮層之間，考究的是紋身師的經驗與技術：入墨太淺的話當紋身傷口逐漸痊癒、表皮細胞脫落，紋身的顏色便會淡化；太深則有機會進入脂肪層，使紋身老化得更快，或使顏料遷移、超越原來的部位，導致紋身的外觀變得模糊。那些剛完成的作品照片，其實不足以判斷紋身的好壞，也無法證實紋身能夠持久地保存在皮膚上，而最好的情況是以紋身痊癒後的照片作參考，才是最好的保證。

（二）紋身墨水質量 正如染頭髮的情況一樣，不同價位的染髮劑也會影響頭髮的顯色度，紋身墨水的質量大大影響到紋身的持久性。質量不好的紋身墨水內含添加劑成分，令人體自然排斥這些雜質，更壞的情況是會產生過敏的反應，使紋身掉色以至留下疤痕。當然，人體皮膚對每種紋身墨水的反應都是因人而異，體質敏感的人更要特別留意，小心保養紋身傷口，以免它受到感染。

（三）墨水顏色

相比起彩色的紋身墨水，黑色墨水更能經的起時間的考驗，因為黑色墨水中的碳能抵抗人體中其他化學物的侵蝕，可以長時間存留在皮膚上。此外，紋身師會以不同比例的紋身墨水及純淨水，調較出深淺不一的黑灰色用來描繪紋身的陰影，而淡色的墨水一般來說持久度也較低。

（五）紋身位置 假如你非常介意紋身掉色，不妨在紋身前好好考慮一下紋身的位置，手指、掌心、腋下等部分是經常會磨擦到的位置，使皮膚有褪色的情況出現。另外，選擇在隱蔽的部位紋身也有它的好處，皮膚的新陳代謝也會使紋身墨水掉色，想保持紋身的色澤，最好不要讓紋身在太陽下暴曬，在紋身痊癒後也要正確使用防曬產品，便可大大減低紋身甩色的機會。

（六）做足保濕程序 人保持在健康的狀態則紋身也可維持「健康」。喝水可以補充人體內的水成分，提高皮膚的濕度，而當然也要定期使用保濕產品，這樣對維持紋身的色澤有很大的幫助。

（七）終極絕招：找紋身師補色

紋身出自專業紋身師之手，本應不用補色，但若然發現紋身痊癒後與剛完成時的色澤相差太遠，最好找紋身師出手，因為補色乃是最原始也是最直接的解救方法。