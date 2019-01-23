【皮映戲】NANA 世上的另一個我・屬於每個生命的愛與痛

自1999年開始連載，第一部電影上映距今也將近14年，矢澤愛筆下的《NANA》美麗而殘酷，事隔多年再想起心頭仍會隱隱作痛；故事其實並不複雜，大概就是兩個名字發音相同的女孩一起在東京努力生活的經歷，然而從這些平凡的經歷中仿佛可以看到我們自己的人生，投射在她們的世界裏，談夢想、談愛情、談死亡，伴隨着每一位角色落淚，在淚水中抱怨着作者的殘酷，在搖滾樂中感受着那刺進心坎的痛。雖則漫畫停刊已久，這個「爛尾」的故事現在看來也許是最好的收場，為每個人心中最希冀的結局留白，讓我們得以一再回味這個未完的故事。

「上京物語」

類似中國古代的「上京」，日本文化中亦有一種「上京物語」情意結，所謂「上京」，指的就是東京，講述一段段從日本各地赴京奮鬥的故事，在東京這個大舞台上的熱血、辛酸，對於日本人而言都有着感同身受的魅力。娜娜與奈奈各自在20歲時拋下了原來的生活，給自己買一張往東京的單程車票，頭也不回地向未知進發。娜娜為自己的音樂夢尋覓更大的舞台；奈奈帶着對愛情的憧憬離開家鄉，而無論身處何地，這正是每個年青人都能夠產生共鳴的故事。

世上的另一個我 冷艷、堅強獨立的大崎娜娜與溫柔可愛如小狗般的小松奈奈，強烈而鮮明的人物性格成為兩種最具代表性的女孩模型，令無數女孩不禁代入其中：我就是大崎娜娜，但對於愛情又似乎比較像小松奈奈。從小被母親拋棄，在支離破碎的童年裏跌碰着長大，那高冷的形象、生人勿近的態度也許是用作保護自己的盔甲；然而娜娜的愛是熾熱而狂烈的，我愛你，所以我願意刺上你的名字，但亦會在你頸上戴上鎖。對愛情沒有多餘的憧憬，在強烈的自尊與愛情之間掙扎，愛有多深，痛亦有多深。 生於小康之家的奈奈就是典型「生命中不能沒有愛情」的女孩，從小對愛情有着如公主與白馬王子般的憧憬，帶着這樣的想象跌過一次又一次，與有婦之夫的錯愛、章司的外遇、愛上伸夫卻因懷孕而跟拓實結婚⋯⋯總是很容易愛上一個人的奈奈，身邊的男人一個又一個，其實就是拼了命的在找足以填補內心空虛的安全感，而每一段感情也的確令她有所成長，從那個天真的鄉下女孩蛻變成獨立成熟的女性，也許女人在成為母親後都會變堅強吧。矢澤愛的漫畫總有着一種魔力，她筆下的兩個女孩有血有肉，生動得就像是你身邊的一位朋友，又或是你自己，她們經歷的痛，都讓你久久不能抽離。

「娜娜的手臂上，有一朵紅色的蓮花的刺青。 這蓮花到底代表甚麼，那個時候我當然是毫不知情。」 左臂上的蓮花、頸上的南京鎖、右耳四個耳洞、左耳三個耳洞；抽同樣的煙、穿同樣的耳洞、玩同樣的音樂，一樣的固執，一樣的孤獨。蓮與娜娜，就是如Sid and Nancy那樣的龐克情侶，愛得熾熱轟烈，卻同樣逃不過搖滾巨星的命運。 「嘿，蓮，如果我死了，你會和我一起死嗎？」 在同樣黑暗的童年中成長，他們的愛比常人強烈，即便死亡，亦要與你一起，說是轟烈，更是變態而扭曲的愛情。相似的成長背景與性格令他們愛得如火如荼，仿佛世界上再沒有人可以看透我的寂寞，沒有人能夠觸碰我的脆弱，卻亦正因有着同樣的倔強，在蓮要離開家鄉到東京發展時，將全部的愛與痛化作一句「我會去東京，你可以照你喜歡的方式，生活下去。」娜娜選擇了留下，為的是自己的尊嚴，其實亦是愛得太深，深得要以最痛的方式作告別，在火車門關上後，娜娜跪在地上的一瞬曾經令多少人心碎。 「嘿，娜娜，你知道嗎？其實蓮是多麼想回到曾經。」 一包煙、一把吉他，再加上娜娜就可以滿足的男孩，最後卻敵不過毒品與死亡，仿佛那是搖滾巨星的一貫命運。才華洋溢、氣質高冷而脫俗、骨子裏流着搖滾血，不懂人情世故，與社會格格不入，卻不甘低頭，最終以自甘墮落走上了不歸路，就連娜娜亦無能力拯救。如果死亡並不算甚麼，那麼到最後蓮還是守住了自己彈吉他的夢想，還是沒有放棄去愛那個一生中最愛的女人。

若果將《NANA》定義為少女漫畫，則未免太過狹窄，皆因漫畫裏有很多事在十多歲閱讀的當下仍糊里糊塗的不明所以，多年後再讀一遍的體會卻是以倍數增加，內容亦更覺沉重；矢澤老師或因病重未能完成作品，或故意留白，至少他們的故事曾經教會我們何謂生活，在愛與痛的循環之中釋放了無數靈魂。