【紋身風水學】愛情風水寶典 數盡利愛情運的紋身圖案！

上回風水師周亦彤THIERRY CHOW提到紋身屬破相的一種，然而破相卻不一定是壞事，正如有人命中注定迎娶命格注定破相的人，身上佈滿紋身也可擁有順利美滿的愛情，而所謂的運勢更會隨人的心境以及環境而有變動，故風水學能夠做到的便是為紋身者的抉擇作出最好的調整，扭轉紋身帶來的影響⋯⋯

常常會聽說蜜運中的情侶想會在身體上留低愛的印記，而不同的紋身圖案、線條以及顏色原來也會對愛情的運勢有影響。在風水學的角度來看，因應人的命格、喜好選擇適合自己的紋身最為重要，紋身圖案、顏色乃至紋身位置也會對人的運勢有不同的影響，由THIERRY親自編撰的《LOVE & FATE愛情玄學指南》，以插畫形式為大家介紹一些紋身破相的化解方法，還在猶豫選擇甚麼紋身圖案的人，不妨也將這些風水建議納入你的考慮當中。

周亦彤（THIERRY CHOW）生於玄學世家，父親是風水大師周漢明。本來沒想過入行成為風水師，卻發覺這門傳統學問相當值得保留，於是將風水與時尚、潮流及藝術等元素結合，希望藉有趣的方法將玄學的概念與風水知識傳遞至新一代的年青人。

去年出版了《LOVE & FATE愛情玄學指南》一書，以風格可愛的插畫表達與愛情相關的玄學概念，其中一部分探討了紋身與風水的關係。

紋身需要「夾五行」

算命的第一件事便是看出生的「時辰八字」，簡單來說可以按出生季節去分人的五行屬性，再根據其屬性挑選適合的紋身圖案、顏色，便可平衡五行，有利整體的運勢發展。

春季（二／三／四月）出生的人命格中的「木」較多，紋身時可考慮加入屬「水」的元素可增強人的運勢。屬水的顏色有藍、黑兩種，而圖案來說一些波浪、海洋、魚、老鼠等圖案也有利春天出生的人。 夏季（五／六／七月）出生的人命格較多「火」，可利用「金」、「水」兩種元素增進運勢。白色、黑色及藍色是他們的幸運色，而圖案的話則可選擇波浪、水、猴及豬等。 秋季（八／九／十月）出生的人命格有較多「金」，可在紋身中加入「火」、「土」兩種元素。顏色方面粉紅、橙、黃色都是有利運勢的顏色，圖案方面可以選擇太陽、火及蛇等的紋身主題。 冬季（十一／十二／一月）出生的人命格中「水」較多，紋身選擇「木」、「火」兩種元素對他們非常有利。紋身選擇綠、紅、紫三種顏色，抑或一些圖案如植物、太陽、兔、馬等，也非常適合他們。

不建議凶神惡煞的紋身

當然，若然能找專業風水師為你算命，便可更準確地看你的五行屬性，而整體來說，但凡是凶神惡煞的圖案，都是不利愛情運的，而看起來柔和舒服的圖案，比如近年流行的韓國小清新風格紋身，則線條簡潔，且有美感，紋上身自然順眼也對愛情運有幫助。

更多利愛情運的紋身圖案：心形、圓形、手牽手圖案、一雙一對的公仔：