【符號學】A.C.A.B．字母縮寫紋身 想點「解」都得

很多人利用紋身為自己「代言」,紋身其實是一套複雜而精細的語言系統,比如監獄中獨特的刺青文化,身體上各種紋身符號、圖案猶如履歷一樣寫出囚犯的往績,當我們仔細解讀,也許會發現紋身藝術所蘊含的意義遠超於以視覺欣賞的範圍。淚滴代表殺過人;五角星紋身說明了其黑幫所持的地位;而英文字母縮寫「A.C.A.B.」則是向執法機關挑戰的象徵⋯⋯

All Cops Are Bastards--所有警察都是混蛋

正如字面的解釋,「A.C.A.B.」一字是一種對警察宣洩不滿的表達,它常見於囚犯的手指上,幾個簡單的英文字母卻盛載了一份憤怒的情感。要說起這串字詞的起源,便要提到1977年出版的《The Dictionary of Catachphrases》一書,這本書有系統地收錄了當時監獄內的流行用語,並首次正式記錄「A.C.A.B.」這個字的解釋與來由,書中記載它在1920年已經出現在英國的監獄文化中,而真正使這個詞語普及起來的,其實是英國龐克樂隊The 4-Skins的歌曲〈A.C.A.B.〉。

最「小學雞」嘅監獄紋身?

一般人紋身,相信也沒有想過要遮蓋它,然而對於那些紋上「A.C.A.B.」的囚犯們,這個刺青的確會為他們帶來不必要的麻煩。畢竟刺青帶着冒犯的意味,公然辱罵警察,甚至是挑戰了執法部門的權威,故紋身者有時候也會「走精面」,當警察看到他們的「A.C.A.B.」紋身,他們便會以另一套的解說方式扭曲紋身的意思,使自己脫離險境,的而且確,「A.C.A.B」的英文字母組合多的是,比如「Always Carry a Bible」(把聖經帶在身上)、「All Cops are Beautiful」(所有警察都是美麗的),又或是「All Croatian are Beautiful」(所有克羅地亞人都是美麗的),點譯都得,那就不怕成為警察無故扣查的目標對象。

首字母的變形體「1312」

從監獄用語、刺青,以至城市外牆上的塗鴉,也不難發現「A.C.A.B」的蹤影,但原來不少歐洲國家的法律都列明禁止使用此等侮辱執法機關的符號,而為了表達對警察的憤怒,有紋身者就創出了「A.C.A.B」的變型體,以數字代表英文字母,同樣宣洩了對警察的不滿。



更多「A.C.A.B」紋身設計: