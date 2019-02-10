【紋身風】典型女性紋身表格？ 解構女性專屬經典

一張來源無從稽考的「Typical girl tattoo form」，表面上是供女性紋身客選擇圖案的表格，實質顯然是紋身店的惡搞之作，期望幽人一默。姑勿論這「紋身表格」有無性別定型之嫌，無可否認的是表上的圖案的確都曾是女生至愛：羽毛、捕夢網、船錨，是甚麼驅使她們紋上這一系列「女性限定」刺青？是美，還是潮流呢？

來源不明的「女性紋身表格」。

從古到今社會對女性規範多多，紋身當時亦是其中一環；然而即便傳統社會對女性紋身仍採取保守態度，追溯到千百年前的部落如阿依努、柏柏爾族的成人禮，則可見女性紋身文化之源遠流長絕不遜於男性。近年隨着紋身文化的再度崛起，紋身女性的數量急速攀升，「炸」手「炸」腳的女生已不算罕見；然而社會對紋身的態度向來起伏不定，回到十年前，對比起男性愛紋的那條「藤」（荊棘紋身），女性或許都傾向選擇精簡、細小，一些能夠被衣服遮掩的紋身圖案，大概這亦是「Typical girl tattoo form」上那些符號得以在女性圈中風靡一時的一大因素。

這些符號都易於融入各種圖案，有時甚至全都可見於一個圖案之上。 就外觀而言，有別於同為紋身經典的龍虎豹，羽毛、捕夢網、船錨、飛鳥與無限符號都屬於「可大可小」的圖案，即是儘管小如米粒，仍無礙觀瞻。而正因早年女性紋身風氣尚未開放，想紋身就必須低調，這些不顯眼、容易遮蓋的圖案正正符合她們的需求，在不被批判的同時一嚐紋身的滋味。 而這些符號還有另一共同點——唯美。現今的紋身風格早已傾向中性化，早已沒有所謂男性或女性紋身；然而不知與傳統性別定型有無關係，從前男性愛紋的都是一些陽剛味重的刺青，而女性則偏愛唯美、富浪漫色彩的圖案。輕盈飄逸的羽毛、華麗如飾物的捕夢網、頂端彷如女性符號「♀」的船錨⋯⋯全都擁有典型女性喜愛的特質。另一特別之處是，這些符號都易於融入各種圖案，有時甚至全都可見於一個圖案之上。

作為經典水手紋身符號的船錨，代表着「平安歸來」，同時亦有安穩、沉着、平靜的意味，與內心追求安定的女生不謀而合。

相傳具有驅除惡夢功效的捕夢網，集身體、思想與靈魂於一身，當中的幸運與吉祥意味令其儼如一個保護符咒，美觀之餘還可以辟邪。 圖案背後的象徴意義向來都是紋身的一大精神所在，這些熱門女性紋身符號當然亦不例外，從這些圖案之中，我們甚或可以推想典型女性所追求的事物、她們的核心價值。羽毛與飛鳥最基本的象徴都是自由，而兩者呈現出來的都是優雅的姿態，因此不少女性都愛將羽毛與飛鳥合拼，視為對自由的追求。相傳具有驅除惡夢功效的捕夢網，集身體、思想與靈魂於一身，當中的幸運與吉祥意味令其儼如一個保護符咒，美觀之餘還可以辟邪。而作為經典水手紋身符號的船錨，代表着「平安歸來」，同時亦有安穩、沉着、平靜的意味，與內心追求安定的女生不謀而合。不得不提的是無限符號（∞），一個象徴永恆、無窮無盡的概念，其受歡迎之處在於它可以套用於幾乎所有事物：愛情、家庭、信念⋯⋯在無限符號之中加上的字，見證着自己的人生觀。

經典女性紋身：

+ 11 + 10 + 9

所謂女性紋身表格其實只為博君一笑，從前紋身風格鮮明的性別特徵現今亦逐漸模糊；然而即使這些經典圖案不再流行，它們還是紋身文化中重要的一環，見證着紋身風格的演變。