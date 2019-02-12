【刺青具】STENCILS・紋身轉印 從木雕到紙張

每次紋身前不難發現紋身師總有一大堆準備功夫，消毒工具、set機、倒墨水⋯⋯而最後亦是最令人興奮的一步，就是紋身轉印（Stencils）。紋身轉印可謂事前準備當中最重要的一環，皆因它決定了最終「成品」是否一如設計圖，是紋身師落針的依據；要將畫好的紋身圖案搬字過紙百分百地移到皮膚上，現今普遍紋身師都會使用紋身轉印紙，然而這種方法的誕生原來可以追溯到19世紀的耶路撒冷⋯⋯
初代紋身轉印
在完成紋身設計後，只要將圖案打印出來，透過一張轉印紙以油墨複製到皮膚上，紋身師便可跟隨自己的筆跡注入墨水；紋身歷史雖久遠，然而這種輕便的轉印方式大概至19世紀方為人所用，在那之前，用以轉印的是雕刻木印，亦可視為初代紋身轉印。
以木頭作紋身轉印的技術最初被發現於斯基泰人（Scythians）的墳墓裏，這種轉印方法其實是源自埃及的基督教紋身傳統。在埃及，信奉基督教的科普特人（Copts）必須紋上宗教符號，當時的而Razzouk就是其中之一個從事紋身行業的埃及科普特家族，他們以木雕將基督教紋身轉印到科普特教徒的皮膚上，並將這些可以重用的雕印一代傳一代；紋身師Jacob Razzouk的紋身雕印正是由其扎根耶路撒冷的祖先傳下來，成為最初的紋身轉印術。
塑膠時代
以紙張作紋身轉印大概要到19世紀方真正流行，紋身師以油墨及米紙將圖案直接印於皮膚上；有別於木製雕印，紙張只能作一次性使用，因此當時亦有人以畫布或較厚的紙作轉印工具。然而至19世紀中葉，塑膠物料開始於世界流行，塑膠製的轉印模板常見於各地紋身店，然而基於塑膠物料的厚重，於裁剪及收藏時的不便令這種轉印工具亦難逃被淘汰的命運。
時下紋身轉印
在現代轉印紙被廣泛使用前，塑膠轉印模板曾為紋身界最流行的轉印法，然而自第一台thermo fax機器（熱敏打印機）面世後，傳統終究還是敵不過科技的進步。Thermo fax機器的發明完全地改變了紋身轉印的發展，紋身師只要將打印出來的圖案連同轉印紙一起放進機器內，經輾軋過後圖案便絲毫不差地轉移到紙上，這種機械化的工整十分適合一些講求線條乾淨利落以及對稱的幾何圖案，不但可以做到百分百的圖案複製，更為紋身師節省了不少時間。然而亦有一些紋身師愛在客人的皮膚上即席揮毫，沒有起稿，亦不作轉印，那就是freehand紋身；下回我們將會探討freehand之於轉印的精神、價值與藝術性。