【刺青具】STENCILS・紋身轉印 從木雕到紙張

每次紋身前不難發現紋身師總有一大堆準備功夫，消毒工具、set機、倒墨水⋯⋯而最後亦是最令人興奮的一步，就是紋身轉印（Stencils）。紋身轉印可謂事前準備當中最重要的一環，皆因它決定了最終「成品」是否一如設計圖，是紋身師落針的依據；要將畫好的紋身圖案搬字過紙百分百地移到皮膚上，現今普遍紋身師都會使用紋身轉印紙，然而這種方法的誕生原來可以追溯到19世紀的耶路撒冷⋯⋯

初代紋身轉印

在完成紋身設計後，只要將圖案打印出來，透過一張轉印紙以油墨複製到皮膚上，紋身師便可跟隨自己的筆跡注入墨水；紋身歷史雖久遠，然而這種輕便的轉印方式大概至19世紀方為人所用，在那之前，用以轉印的是雕刻木印，亦可視為初代紋身轉印。

以木頭作紋身轉印的技術最初被發現於斯基泰人（Scythians）的墳墓裏，這種轉印方法其實是源自埃及的基督教紋身傳統。在埃及，信奉基督教的科普特人（Copts）必須紋上宗教符號，當時的而Razzouk就是其中之一個從事紋身行業的埃及科普特家族，他們以木雕將基督教紋身轉印到科普特教徒的皮膚上，並將這些可以重用的雕印一代傳一代；紋身師Jacob Razzouk的紋身雕印正是由其扎根耶路撒冷的祖先傳下來，成為最初的紋身轉印術。

塑膠時代 以紙張作紋身轉印大概要到19世紀方真正流行，紋身師以油墨及米紙將圖案直接印於皮膚上；有別於木製雕印，紙張只能作一次性使用，因此當時亦有人以畫布或較厚的紙作轉印工具。然而至19世紀中葉，塑膠物料開始於世界流行，塑膠製的轉印模板常見於各地紋身店，然而基於塑膠物料的厚重，於裁剪及收藏時的不便令這種轉印工具亦難逃被淘汰的命運。