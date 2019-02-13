【紋身idea】LOVE TATTOOS．刻骨銘心的愛情哲學

戀人為了對方紋身，是希望與對方之間的關係如同紋身一樣可永久保存，也是給予對方永恆的承諾。然而，大多數情侶在愛得轟烈時都會失去理智，容易做出衝動的決定，相比起能永久留在皮膚上的紋身，愛情的期限也許未必如想像中的長，大多數的情侶紋身在最後都是讓人後悔⋯⋯

被詛咒的情侶紋身？

愛一個人，自然願意為他付出所有，甚至獻上自己的身體。紋身伴隨的髮膚之痛，讓人記得愛是如此深切，也向世人宣告他／她是你的最愛，證明這段關係是何等重要，如此浪漫的情侶紋身，難怪會吸引不少熱戀中的情侶。但是在紋身界中，卻有着「情侶紋身，紋完必分」的說法，幾乎每對決定紋身的情人，最終都難逃分手的命運，甚至有紋身師明言拒絕幫情侶紋身，只因不想日後看到他們應驗分手的下場。

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更明智地選擇情侶紋身

「合則來，不合則去」現代人擁抱自由戀愛，對比昔日的人沒那麼懂得珍惜愛情，面對有問題的關係往往選擇放棄而非修補。愛會消逝、人會離開，紋身卻不易去除，即使能放下那段刻骨銘心的愛情，卻難保未來伴侶會介意這「曾經的永遠」的存在，尤其是看到前度的名字、生日日期，抑或對方的肖像紋身；相對來說，選擇一些抽象，或是概念性的紋身圖案就如二人之間的暗號，更能讓人接受；畢竟紋身這回事，可任由你去詮釋、解讀，對伴侶說出善意的謊言是可以理解的。

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也許很多人承受不起情侶紋身的重量，但凡事亦有例外，從初戀愛到結婚生子的也大有人在，所以，只要二人有信心付諸實行終身的愛情承諾，定能破除情侶紋身的詛咒。

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