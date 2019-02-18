【符號學】CHAKRA TATTOOS．探秘人體能量 古印度瑜伽的自我修煉

每個人的生命或許都會有一些傷痛、壓力或焦慮的情緒無法與身邊的人去分享，無論別人如何去幫助你，最後都只可靠自己去解決，有人依靠信仰，有人嘗試在冥想等的靈性修煉中找到答案，更有不少人在紋身的過程中得到治癒，而曼陀羅、UNALOME、蓮花，以及七色的脈輪刺青（CHAKRAS TATTOOS）等符號都是現代較流行的靈性紋身，這回《第二身》將帶大家解構脈輪刺青的概念與力量。

《火影忍者》的查克拉（CHAKRAS）是結合體內的「身體能量」與「精神能量」製造而成的特殊力量，是在使用忍術的能量指標。而除了《火影》外，不少動漫都有採用類似的概念，這種聚焦身體內在力量的修煉實則是源自古印度瑜伽提出的脈輪之說，是揭開生命奧秘的關鍵。

「三脈七輪」

所謂的「三脈」是指三條身體主要的經脈，連結起人體的生命能量與輪穴，包括左脈、中脈及右脈，以中脈為最重要，而貫通中脈的「七輪」則為人類身體的能量中心。七個脈輪（CHAKRAS）位於脊柱上各個神經叢，不同的輪控制人類各方面的情緒、感覺，也是人體的不同腺體。古代印度修習瑜伽的人相信各種精神問題、生理問題的根源就是失衡的脈輪，故保持脈輪平衡可以使身心健康，改善我們整體的生活。

七輪的特性以及其掌管的情緒、感覺：

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