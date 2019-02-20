【刺青具】HANDPOKER．摩登手刺器具

隨着科技的進步、紋身於世界各地普及，與此同時，仍有不少人被最原始的刺青所吸引。回歸至紋身的起源，利用最簡單的工具所紋上的「HAND POKED TATTOO」（亦被稱作「STICK AND POKE」）的刺青風格在近年大行其道，相比起嘈吵的的紋身機，喜歡HAND POKED TATTOO的紋身者大概更享受這種安靜而刺激、一針一針將回憶與情感隨墨水注入皮膚的感覺。

紋身入門「基本盤」 在機械紋身槍還未發明以前，不同地方、文化中的刺青方式其實都是大同小異，使用利器混合出特製的墨水刺入人體。從遠古的部落刺青手技到監獄刺青，昔日的刺青師物盡其用最原始的材料製作刺青工具，如石頭、竹籤、魚骨等，現代的HAND POKED TATTOO則用上經過消毒的金屬針為器，提高衛生程度，也較易入手。而除了紋身針，針筆把手、牙線（作固定針與針筆把手之用）及紋身墨水都是HAND POKED TATTOO基本用到的材料。

薩摩亞紋身的基本工具 ‘AU（紋身梳）由鯊魚牙齒造的梳子、龜殼製的外殼板以及木柄組成，在19世紀期間，族人甚至會以人的骨頭製作用來入墨的梳子。不同闊度的梳子則可應用於繪製粗幼度不同的線條、圖案之上，原理於現代機械紋身槍所用的排針相同。

坊間有售的HAND POKED TATTOO套裝。

簡單所以唔專業？

不需複雜的器材便可一嚐紋身的滋味，吸引到不少紋身初學者的注意。然而，要自學紋身還是有一定的難度，即使網上有眾多影片教學，能做到無師自通的又有多少？裝備只是作為輔助，要掌握HAND POKED TATTOO的技巧，入墨的深淺、落針的力度、線條的連貫性都是關鍵所在，所以練習必不可少。為了可以穩定地掌控紋身的力度，有紋身師設計出可以固定幼針的針筆把手，材質從木、橡膠到金屬都有。

為古老身體藝術賦予現代感 外國有產品設計師為HAND POKED TATTOO專門設計了一款名為「HANDPOKER」的針筆把手。不鏽鋼製的HANDPOKER採用了最新的3D打印技術製成，工業風格外型的把手看上去甚具設計感，根據人體工學而設計的把手擁有固定長度、中空的設計，頂部上有圓鉤穩固幼針，予人更好的手感。HAND POKED TATTOO對皮膚的傷害較低，傷口的康復也更快；奈何一針針地刺上紋身需時較長，故紋身者所承受的比起使用機械紋身槍紋身要痛幾倍，這個緩慢而痛苦的過程，或許正是紋身的本義所在。

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