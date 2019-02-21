【針筆云】JAMES LAU・香港第一位裝飾風格紋身師

Old school、插畫、小清新⋯⋯香港人的流行字典裏卻遲遲未見Ornamental tattoos（裝飾風格刺青）的蹤影，是出於對其了解之淺薄，抑或審美觀、文化之差異？真正原因或不得而知，然而無可否認的是這種源起部落的風格總帶那麼丁點兒古老氣息，與摩登審美觀或有些許脫節，自然難以得寵。 然而若果你有緊貼本地紋身風，可能發現最近有一股圖騰風潮：粗線條、規則而對稱的構圖、沒有固定形態卻有其鮮明特徵，這種刺青正是出於本地紋身師JAMES LAU之手。將不同的部落圖騰解構與重組，JAMES成功在前無古人的情況下令圖騰刺青洗甩「娘」味，進入本地紋身界，成為屬於香港人的Ornamental風格。 攝影：高仲明

刺青是一種裝飾品 裝飾風格的奇妙之處，大概在於其沒有既定模樣，卻有着鮮明特徵，即便門外漢亦能一眼認出。紋身文化發展至今，不同風格姿態各異，變化萬千卻總有其固定框架，唯獨裝飾風格不受限制，八面玲瓏的它唯一受限的，大概是人體肌理。裝飾風格顧名思義就是以刺青作為一種裝飾品，它根據人體結構、跟隨肌肉紋理而設計，達到點綴身體的效果。作為一種真正與人體「結合」的紋身，紋身師必須熟悉人體結構、肌肉紋理，方可以控制紋身槍於身體上遊走的角度，從而將紋身與人完美結合。

破舊立新 入行至今5年的JAMES並非從一開始便專注於裝飾風格，與大多數紋身師無異，他在創作的路上不斷嘗試、反覆研究不同風格，直至找到屬於自己的一片天。在自己的Dotwork風格達到爐火純青時，卻毅然決定轉變，只因自覺能夠將同類風格作更佳演繹的人於行內比比皆是，於是嘗試作出突破，做出真正屬於自己的風格。 對裝飾風格的愛算是受到法國傳奇紋身師GUY LE TATOOER的影響。GUY的風格有着傳統而古老的味道，他將各地遠古文化融會貫通後化作紋身，作品深深影響着中外紋身圈；一心向GUY學習的JAMES卻屢屢碰壁，在跌碰的過程中才發現藝術的造詣往往從環境文化浸淫而得，而自己對古文化並未有太深了解，自然未能達到當中的精神所在，做出的作品既沒有傳統的味道，又不算摩登。在「兩頭唔到岸」的情況下，JAMES決定醉心於對民族、部落圖騰的研究，在古民族的圖騰之中抽取不同元素，分解、重組，尋找能夠完美配合人體的組合。後來一次在瑞士與紋身師的交流中，亦令JAMES茅塞頓開，從剛開始的設計以圖案為先，到後來明白與人體結合就是裝飾風格的精神所在，繼而改為以人體為先，創作出靈肉合一的人體飾品。

JAMES的作品：

+ 8 + 7 + 6

最考功夫的風格 以點與線組成的裝飾風格不受圖案結構所限，能夠遊走於身體每一個部位，因此亦比其他風格多見於手掌、手指、頸部等位置；然而這些部位都屬於「高難度位置」，例如要將墨水注入皮膚較厚的手掌，落針的深度與力度都必須準確控制，才能達到實而不化的效果。JAMES坦言起初的作品於康復後容易掉色，然而透過嘗試不同紋身機、紋身針，屢敗屢戰，在汲取經驗後終做到現時幾乎從不失手的扎實線條。

或許出於悠久的風格歷史，國外的裝飾風格大多類同，狂放、大面積的刺青對於亞洲人而言卻不易接受；在誤打誤撞的創作之下，當JAMES放棄成為別人，反而找到自己屬於自己、獨一無二的風格，更成為香港第一位裝飾風格紋身師。

有別於其他風格，紋身前的圖案設計於裝飾風格亦有所不同。JAMES會將其裝飾風格稍作分類，仔細留意它們看似差無幾，其實分別有着花與部落圖騰兩種形態；每次紋身前都會讓客人先選擇想要的類型，再探討紋身位置與設計該如何結合，皆因足夠的溝通對於這種風格而言尤其重要。