【Sub9ulture by HEYO】 「流星語夜人」——夜人自白

近日，與潘伯仲合作的「流星語夜人」已連同 MV 一併公開，對於這首歌的創作，自己也很滿意。身邊也有朋友問道曲中含意，也就親身解說一下吧！ Text：Heyo

By #無紙用工作室 為何命為「流星語夜人」？ 一聽歌名，很容易會以為是「流星・雨夜・人」、或「流星」與「夜人」。我是想保留「流星雨」的等質，是也有重來的一日的，同時亦想帶出流星給予每個夜人的「寄語」。夜闌人靜，總有反覆思量的時候，而流星終日東奔西走，黑夜的存在像是要帶出星光的耀目，與夜人對話。好趁人星相輝，便定出了這故事的開端。

曲：潘伯仲 詞：Heyo 編：林岳霆/T-Ma 監：T-Ma 歌詞： 看 看燦爛星際 這既定一切 同一刻降生 最 最渴望這世 愛與恨不計 而總有淚痕 人一生怎活著沒遺憾 除非安份 如天空只是個載體 望得見星空 亦不是慣例 尋找到天際裡那位.. 未敢放低 看 看歲月交替 看破亦不計 如一刻永生 對 對錯又怎計 再判辨仔細 仍不過是人 能彼此相偶亦是緣份 如何催生 人間中千萬個載體 望得見星空 亦一樣美麗 如找到 牽動過我的 未敢停滯... Rap: 係你上空掠過 我只係 漆黑天際入面 其中一夥流星 而係事實上我 只係衝入左你 眼簾 其中一個投影 一切只係宿命 定係只係縮影 當旭日 都依舊 東升 既時候 繼續照出 腦海每個倒影 所以我地相隔幾多光年 先至可以走到當前 然之後再形成你眼中既光 又要趁住呢一個既機會 可以許下乜野諾言 然之後係呢刻有啲乜野講 或者已經 冇不必拖延 世界照轉動 當你安眠 經過幾多既滄海桑田 寫下前 聞後理 所當然 Bridge: 怎去衝 怎對沖 越難越勇 不必太多跟從 浪漫是 忘了合隴 天際浮動 別又說 總會撲空 風砂裡出英雄 奔波中 紀錄每種不同 Outro: 人間中千萬個載體 望得見天空 亦一樣美麗 如找到 牽動過我的 未敢停滯 人間中千萬個載體 望得見天空 亦一樣有為 行星中 總是會接軌

@Anson.poon 在創世 天地初開，眼皮一開一合，這個世界因你而起，因你而滅。人如何高尚，回歸社會，離不開人性，尋求覺悟彷彿是反覆頓開的練習。只有沒了慾望，才沒有遺憾。

人間、天空、乃至軀殼，也只是載體而已，喜怒哀樂，也本無常，在身為人的日子裡，倘若找到了、遇到了一點動力和意義，便豐富起了這活著的故事。

或許，歲月起伏跌宕，給予我們每關的交錯，看懂了，卻已掉了回頭的機會，這可是人類的進程。我們能追得到那逝去的風嗎？攀緣好，還是隨緣的好？

沒準備好自己，大地回春也沒半點相干。

@Heyoliztic 機會來了！

你眼中所重視的，也可以是一次系統中似有還無的規律，也可以純屬偶然。歡樂，也是無常。 在你眼中的文字、影像，也可能是前朝的定案，甚或流行曲目，明年你聽到的歌，其實製作樂人已聽了整年了。我們每個也是自己本業中的內行人，亦是別人眼中的外行人，問問自己，我們已準備好每趟交織共生的機會了嗎？千里之行，始終足下，出發前，準備好了，「聞」得後理，種果得果才是必然。

落力幹，力之所到乃發心之勁，我相信總有相應回向。同時，這個就是你呀！

人，為死去的自己而活，談何未來。望前方，經驗才是推進自己的助燃。

我們也有活得美好的權利，我們是擁有懂創造的基因。



If，「寫下前文後 理所當然」

這樣子，是一個淘氣孩子的階段——我（孩子）到了玩具店（寫下了前文），買玩具是理所當然呀！



If，「寫下前 聞後理 所當然」 在執筆前，已聞知背後的理論，所得的，才是當然。