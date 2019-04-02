【NEWS】LONZO BALL．因頻繁腳傷而「轉會」？

撰文：何國龍
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說到湖人新星的代表非郎素波爾（LONZO BALL）莫屬。他如何於球壇中發揮自身的能力相信眾多球迷都會知道的。然而，這位備受矚目的新人亦在其他領域上極具討論性。當中包括早前推出首張個人專輯「BORN 2 BALL」，正式成為說唱界一員之一。最近，卻因為一個手臂上的COVER UP紋身再度引發一連串的爭議性⋯⋯
Text : Siu Fa
事緣在NBA效力的這兩個賽季時間內，郎素波爾頻繁遭遇腳踝受傷的困擾，因而懷疑其腳踝傷勢有可能與穿自家品牌「BIG BALLER BRAND」的球鞋質量有關。其實品牌BBB其創辦人之一正正就是波爾的父親，因此，為了支持其父的生意，頻頻穿上該牌子的球鞋以作宣傳。然而，多次的腳傷，加上與另一位BBB創辦人關係惡化，促使波爾今後也可能不會再穿上BBB球鞋上戰場。皆因早前有傳他在自己的社交媒體上暗示將會「投身」NIKE，不過，最明顯的改變莫過於其手臂上的COVER UP紋身，將原本「BBB」三個字母紋身改為紅黑骰子刺青圖案。
或許大家認為波爾真的放棄BBB，其實筆者卻不見得是。首先，從新舊紋身中，可看其顏色同是紅黑。此外，提到骰子，最為常見於桌上遊戲的工具，並至今已擁有兩千多年的歷史。然而，正如唐代詩人溫庭筠作品：「玲瓏骰子安紅豆，入骨相思知不知？」當中因古時骰子為骨刻，而紅豆則意指思念的情懷。即使今後可能轉投其他品牌，BBB對波爾而言是不可取代的，畢竟這位「戰友」不但是父親的心血，亦陪伴自己多屆的球賽。縱使今後因其他牌子而不會出現BBB，但他卻把自身對其那份情感寄託於皮上骰子刺青上。