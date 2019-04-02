【NEWS】LONZO BALL．因頻繁腳傷而「轉會」？

說到湖人新星的代表非郎素波爾（LONZO BALL）莫屬。他如何於球壇中發揮自身的能力相信眾多球迷都會知道的。然而，這位備受矚目的新人亦在其他領域上極具討論性。當中包括早前推出首張個人專輯「BORN 2 BALL」，正式成為說唱界一員之一。最近，卻因為一個手臂上的COVER UP紋身再度引發一連串的爭議性⋯⋯ Text : Siu Fa

事緣在NBA效力的這兩個賽季時間內，郎素波爾頻繁遭遇腳踝受傷的困擾，因而懷疑其腳踝傷勢有可能與穿自家品牌「BIG BALLER BRAND」的球鞋質量有關。其實品牌BBB其創辦人之一正正就是波爾的父親，因此，為了支持其父的生意，頻頻穿上該牌子的球鞋以作宣傳。然而，多次的腳傷，加上與另一位BBB創辦人關係惡化，促使波爾今後也可能不會再穿上BBB球鞋上戰場。皆因早前有傳他在自己的社交媒體上暗示將會「投身」NIKE，不過，最明顯的改變莫過於其手臂上的COVER UP紋身，將原本「BBB」三個字母紋身改為紅黑骰子刺青圖案。