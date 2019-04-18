【Malic】 由身體延伸・Henna彩繪藝術不限於身體

近年紋身的風氣愈來愈盛行，不少熱愛這個文化，但又未必做好心理準備去接受這個一輩子的記認的朋友，可能會先接觸身體彩繪這項藝術。又或者當大家到東南亞旅行時，都會體驗一下當地的文化，帶一個「Henna」身體彩繪回家。不過可能都會對這項藝術抱有疑問，例如會否對身體有影響？正如紋身的墨水也是需要嚴選的。於2012年，本地創立的品牌Malic，努力宣傳只用純天然Henna彩繪顏料及以不同媒介創作，將Henna彩繪的技術發揚。今回就來看看品牌的作品。 圖片來源：www.malichandmade.com

先簡介一下甚麼是「Henna」，它源自於一種樹的名字，因為傳統就是用Henna葉子製成的糊狀物料於皮膚上繪畫，圖案可以持續保留一至兩個星期。品牌Malic指出，只有自製的Henna可以確保是純天然，坊間所用的工廠製品大多含有化學物質作為穩定劑，因為Henna在常溫下並不能有效保持持久性，但那些後加的化學物質反而會對某些人造成過敏。除此之外要注意的，是蠶豆症患者不能使用Henna。

Malic的創辦人自2010年於新加坡首次接觸Henna便被這藝術深深吸引並積極鑽研，其手製Henna成分包括Henna粉、新鮮檸檬汁、糖、茶樹油或薰衣草油等，成分天然，而且歡迎大家對Henna有疑問時積極提出，因為要推廣這項藝術，並不能一知半解。此外，Malic的作品更不止於身體彩繪，接下來，我們來看看Malic的作品：

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順道一提，對Malic有興趣的朋友，品牌將會參與於明天（4月19日）舉行的「社區健康型活墟」，地點為灣仔修頓球場（中午12時至下午6時），屆時可以親身體驗Henna這項藝術。