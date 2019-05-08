【Miss Tattoo】Ali：堅強與脆弱只是一念之差・以紋身克服情緒病

在這個欄目，說紋身、說紋身的女生之前，回想一下去年其中一個搜尋關鍵字——「情緒病」，相信去年發生過的種種不用多說，也相信各位讀者身邊都不乏有情緒問題的朋友，對於筆者的個人體會而言，是抱著一個不要去討論，只要去關懷的角度，因為我們永遠不能設身處地，永遠不會明白，經常放在嘴邊的一句是：那怕我是處身於十七層地獄，也不會理解身處十八層地獄的感受。反正，情緒病這回事可能在盤古劈開大陸時已經存在，又何必在今天消費呢？但為何說起這回事，因為今回訪問的紋身女孩Ali，曾經受到情緒病困擾，看醫生食藥亦於事無補，但透過專注於紋身，甚至開拓了新的人生，遠赴歐洲遊歷，生活重回正軌。 攝影：羅君豪

紋身之路由洗廁所學起，最後敗於身體 可能大家都有所發現，紋身風氣在短短幾年內變得愈是普遍，當然，新聞、影視媒體的影響甚大，例如之前內地的「禁紋令」，時尚界取用紋身模特兒等，都令到大家在日常生活中關注到紋身這個字。對於Ali亦然，早在十多年前看到真人Show節目《Miami Ink》（港譯：邁阿密刺青客），看到節目上出現的「新式」紋身令她大開眼界，不再是荊棘圖騰，鮮有龍虎鳳，其實只是當年身在香港的我們追不上紋身的潮流，甚至可以說是對紋身的源流無所認識。這種大開眼界令本來就熱愛繪畫的Ali一眼愛上了紋身。 紋身是一門工藝，即使是在香港也有著源流甚長的歷史，與很多傳統工藝一樣，要拜師學藝也不容易。踏入18歲那年，Ali便毅然拜師，找了一位本地的師傅：「還記得首天上班就要學習，學習洗廁所⋯⋯」由於是傳統的拜師學藝，所以是沒有人工的，於是Ali要身兼數職維持生活：「在紋身店基本的上班時間是十二至九，但師傅都體諒要維持生計，所以晚上七時就放人。當時『投靠』朋友所開的餐廳，晚上就去當洗碗工。」但這種生活慢慢地讓Ali知道自己原來有「腸胃焦慮症」：「起初不知道自己有這個問題，但由於工作壓力與人事問題等，加上工接工的節奏，身體響起警號。」



原來在倫敦不少著名的紋身師都出自於「Into You」；而現時已六旬的Steve Herring，更是最早期做全黑紋身的始祖之一，同時亦是最早期運用白色墨水紋在黑色墨水之上的紋身師之一。 走過荊棘之路獲得更多 身體出現問題促使Ali生起遠赴歐洲遊歷學習紋身的念頭，但原來中間還有段小插曲。她於當年4月發覺問題，於7月就離港了。發現問題時她首個念頭就是不可以再逼自己，但原來在當時她工作的店舖有著一個「行規」：離開之後四年內不可以在港開業。她並沒有對紋身熱情冷卻，只是需要改變生活和工作模式，加上這一個行規，於是她就決定到歐洲遊歷。起初透過朋友介紹到英國一家紋身店學師和工作，但一到埗才受到對方反對。因為她並沒有決定長駐，而對方不想因為短期性的計劃而影響那裡工作的紋身師，畢竟多個人多個競爭。這時候Ali開始焦慮，但人已在他方，也要想辦法著落，於是就在Saint Martin's報讀了關於漫畫卡通的短期課程，甚至影響了她之後的畫風。 另一方面，Ali亦不忘打探紋身店工作，最後找到朋友的親戚開的一家紋身店，馬上就去見工。當時正值7月旺季，在暑假檔期有很多來自歐洲各地的紋身師會到倫敦作短期駐場工作。而Ali最後落戶的店舖名為「Into You」，後來才發現，這位朋友親戚的丈夫，正是在倫敦赫赫有名的Steve Herring。「在擅長Black Work的他們身上學到最重要的，是如何把黑色做得『實』，不只是眼看的填色那般簡單，要做得平均且密，還有排針的運用都是工夫。此外還有圖案的對位，在立體的身體上要呈現平面的圖案是很難對得齊的，要說是技巧，不如說是經驗之談。」

對於紋身師而言，除了個人技巧與風格特色之外，溝通也很重要，因為紋上身一輩子的是客人。在英國一行之後，Ali還到過不少地方，例如在意大利中部工作，她笑言當時主要學的是顏色和數字的意大利文，不過由於意大利人有很多「手勢」，身體語言都能夠溝通。及後參加過荷蘭和倫敦的紋身展，更找到一個來自台灣的紋身師朋友，跟隨他到馬來西亞朝聖，了解到當地的傳統手刺圖騰紋身，還紋了一個在喉嚨位置。說到這裡，筆者好奇一問，在外地見聞豐富又有所發展，為何又要回來？原來她離開之前把所住的單位與所養的貓一同「租」給朋友，之間有回來過發現朋友並未有好好打理，出於擔心於是決定回港。



夢想的重量 到了今天，Ali已經走出情緒問題的陰霾，或者說，她透過專注於紋身，時間和心機在放在自己的興趣與夢想，正如有人會以繪畫來舒解情緒，而她選擇的是紋身。或者人生總是在不同的天秤上去稱，若能取得平衡便好，但若不能的話，要令那一邊重下去是自己可以選擇的事。作為過來人，她坦言情緒取決於自己的心態。身於單親家庭，她自小就要照顧自己，無形地把很多責任與壓力施加在自己身上，情緒病因而生起。「關於情緒問題其實生活上八成時間都沒有事，但若有一些事兒Trigger到，就會埋頭陷入低潮，染黑了整個生活。」在18歲時她曾去看醫生，由於思想極為混亂會睡不著，就要靠安眠藥入睡，但只是強逼自己「熄機」，久而久之只會每況愈下。其實她並不想「標籤」自己有病，她相信現今每個社會大部分人都有著情緒問題。「例如在倫敦，都有著生活壓力，那裡的人多多少少都有著情緒問題，但當地人對這個問題的知識很深厚，不會覺得有問題就很與別不同，有問題就要去解決，難道有病就不用生活？吃上兩粒安眠藥去睡就不用去工作？所以我才想用其他方法去克服這個問題。」 從小時Ali就要訓練自己堅強，但可能帶來了反效果，加上其內向性格，她想走出自己定下的框架於是萌生到外國的念頭。除此之外，生活的壓力也來自工作，畢竟香港人工作時間之長，工作壓力、工作環境的人事問題也影響著每一個人。「有人的地方就有人事，這並非只是紋身行業的問題，但這一行始終工時長，紋一幅大型作品動軋數個小時，而且工作環境大多狹小，店舖內的紋身師要長時間相處，加上人人都有自己的脾性，的確，紋身很著重風格與個性，不可能沒有自己那一套。」



經過了這些寒暑，回頭再看，Ali已覺得自己心態上有所改變。「一直以來對自己很嚴格，所以不其然地對旁人也用上這一套，這不論對自己還是別人都沒有好結果。走了一圈回來發現，世界是那麼大，人人都不同，不可以將自己的角度與做事方式硬套在對別人的期望之上，放下了之後，整個人身心都會放鬆了。」除此之外，Ali還覺得自己以前很習慣與別人去比，正面就良性，亦很容易變成惡性破壞關係，但她見過高牆，知道硬要比是沒有意義的。其實就如跑步一樣，跑步其實是一個必然會輸的遊戲，如果著眼點是要去贏的話。既然我們這輩子都沒有辦法贏得過保特，那麼與他站在同一起跑線上的人是怎樣存在的？因為跑步追求的是Personal Best，Ali也覺得，自己贏過自己，進步得更快，更是沒有極限。其實又如生活上的種種，總是有著很多的不可抗力，要是硬撼就會撞傷自己，但亦不是說要放棄，就此掉入失敗的深淵便算，在我們的思海裡走了一圈便會發現，總有一個人是能夠贏下的，但很有挑戰，不是旁邊的人與事，而是自己。



最後，Ali說紋身是她暫時最想做的事，她體會到的是，在香港做紋身要兩餐糊口並不難，因為香港的紋身師收費算是頗可觀，世界上可能只有瑞士比這裡貴，但要知道那裡的物價也遠比香港高。她分享道，在英國找一位國際知名的紋身師操刀，大概是收250英磅一小時，而在香港可能剛入行都可以收到一千港元一小時。但要知道，在英國連警員都可以「炸」滿雙手，當整個風氣很普遍的時候，也自然是Affordable的收費。以Ali的風格為例，有些是很露骨的Pin-up Girl（海報女郎），英國人會大膽紋在外露的身上，但對於香港人，可能連做Print-Tee都未必敢穿。不過，Ali卻樂此不疲，她相信香港人對紋身的了解定必會愈來愈深厚，而她此刻還是專注於發展自己的興趣與專業之上。

更多Ali的作品（圖片來源自Instagram_alicialk）：

+ 4 + 3 + 2