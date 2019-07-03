【符號學】愛與生命之花 茉莉

很多朋友紋身都會選擇花，花朵、花串、花束，小清新、Black Work、點與線、Old School⋯⋯很多不同的風格可以選擇，但至於最核心的元素，選擇那一種花，卻令人深思。有些如玫瑰，本來就與Old School息息相關，Guns n Roses，又有著本身的流行文化根底。想不透，不如選擇一種自己喜愛的，中性的，有普世意義的，例如茉莉。

對於茉莉花的想象，除了紙巾味道，又有花茶Jasmine Tea～又或是飲茶愛點的香片。茉莉的花語在不同文化之下略有分別，但都離不開兩個重點：愛與生命。在中東地區的傳統，年輕男子會用茉莉花送給心儀的女生表達愛意，而如果女生受落的話，會把收到的茉莉花插在頭髮上。茉莉有一句花語為「你是我的生命」，雖然六個字入面都沒有一個愛字，但愛意的表達已經足夠泛濫了。

此外，茉莉花分別是突尼西亞、印尼及菲律賓的國花，雖然同是茉莉，但品種各不同，所以形狀亦略為不同。於近年，茉莉花與革命亦打上等號，因為2011年初突尼西亞反政府示威致政權倒台，正是以突尼西亞國花來命名這個事件。那次是阿拉伯國家中首次人民起義成功的例子，影響波及埃及，相關的評論及分析長期佔據著紐約時報，如此大型的民主爭取活動被定義為「示威騷亂」、「起義」、「尊嚴革命」 等，亦因新媒體有效地將信息傳播各地，甚至被稱作「Twitter革命」，後來有研究指出，近代的革命成功，都與當時的新型傳播媒體有關，有助信息大眾化。

另外，茉莉花又有一個花語為感官感受，可能因為她以濃郁芳香聞名，總結而言，茉莉花除了象徵著美麗，亦蘊含著大量的深層次意義，可能是靈性上的意義，適合一些相對於學習，更趨向於感知和領悟的朋友，為愛與生命留下芳香。

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