深度版《怪奇物語》Netflix德劇《Dark》最重要符號「Triquetra」

Netflix於今夏釋出德國劇集《Dark 闇》第二季上映，同時剛迎接《怪奇物語》最新一季，有看過兩者的朋友不禁將之作比較，更稱前者為後者之「深度成人版」。今回要介紹的是貫穿《Dark》的重要核心概念及其代表符號Triquetra，沒劇透，各位朋友可安心享用。

過去、現在和未來的不同，不過是個持久的幻覺

首季第一集一開始就以愛因斯坦的廣義相對論作開場白，過去、現在、未來，正是劇集大玩特玩的三個元素。沒看介紹就打開影集當恐怖片看的朋友，相信會在首集的中段就發現是一齣關於時空穿越的作品，伏線不斷出現，場景開始在2019年，卻不時跳出八十年代的元素，例如在90年代就改了名為「Twix」的朱古力「Raider」，八十年代風格的房子內播著的是當時席捲全德國的樂隊Nena的名作〈Irgendwie Irgendwo Irgendwann〉等。首集只出現兩三幕的怪老人黑爾格口中常提著的「33年」循環，原來首季故事就是穿插於1953、1986、2019年之間。

在欣賞作品之前，要了解到故事的設定有兩個重要的假設，同時亦與《復仇者聯盟4》的時空設定相似：

（一）同一個時間點可以出現多個自己（不同年紀），甚至可以互動，於是乎一個人的成長時間線亦非線性順序的；

（二）基於「祖父悖論」，如果一個人在時間旅行中殺死自己的祖父，亦會抹殺了自己的存在。