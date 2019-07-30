深度版《怪奇物語》Netflix德劇《Dark》最重要符號「Triquetra」

Netflix於今夏釋出德國劇集《Dark 闇》第二季上映，同時剛迎接《怪奇物語》最新一季，有看過兩者的朋友不禁將之作比較，更稱前者為後者之「深度成人版」。今回要介紹的是貫穿《Dark》的重要核心概念及其代表符號Triquetra，沒劇透，各位朋友可安心享用。
《Dark 闇》劇中片段
過去、現在和未來的不同，不過是個持久的幻覺
首季第一集一開始就以愛因斯坦的廣義相對論作開場白，過去、現在、未來，正是劇集大玩特玩的三個元素。沒看介紹就打開影集當恐怖片看的朋友，相信會在首集的中段就發現是一齣關於時空穿越的作品，伏線不斷出現，場景開始在2019年，卻不時跳出八十年代的元素，例如在90年代就改了名為「Twix」的朱古力「Raider」，八十年代風格的房子內播著的是當時席捲全德國的樂隊Nena的名作〈Irgendwie Irgendwo Irgendwann〉等。首集只出現兩三幕的怪老人黑爾格口中常提著的「33年」循環，原來首季故事就是穿插於1953、1986、2019年之間。
在欣賞作品之前，要了解到故事的設定有兩個重要的假設，同時亦與《復仇者聯盟4》的時空設定相似：
（一）同一個時間點可以出現多個自己（不同年紀），甚至可以互動，於是乎一個人的成長時間線亦非線性順序的；
（二）基於「祖父悖論」，如果一個人在時間旅行中殺死自己的祖父，亦會抹殺了自己的存在。
1953、1986、2019 ｜過去、現在、未來
在劇中會見到一個Triquetra（塞爾特三角），三個角內正是寫上這三個年份，因為這三個年份主要交織出首季的故事，第二季會涉及更過去與未來。Triquetra是一個非常古老的符號，在不同的文明中都有出現，由三個「Vesica Piscis」所構成，由於「三」這個數字所蘊含的意義很多，也代表著永恆，所以一直以來都有不同的演繹，例如在基督教中代表「三位一體」，而單一個Vesica Piscis亦即是常見的「基督魚」。在北歐，亦有相似的符號「Valknut」，在北歐神話中代表「生命的開始」、「生命的未來」及「生命的終結」，亦有「過去、現在、未來」的意涵。
於劇中，雖然不時涉及到宗教色彩，但相信Triquetra主要的象徵還是在於時間維度之中，最重要的是三個Vesica Piscis是互相交織和延伸的，如果三個元素是代表時間的話，即是能夠互相影響的，為一套時空穿越劇打下一個重要的根基。
最後，特別想介紹劇中首集就出現，Nena的〈Irgendwie Irgendwo Irgendwann〉，在德英合唱版本的名字是〈Anyplace, Anywhere, Anytime〉 ，聽著聽著，特別與劇中氣氛合襯，也令人懷念那個「永恆的」八十年代。