紋身是Cosplay界不成文禁忌？

隨著《魔雪奇緣2》放映，世界各地的cosplay界又掀起一股扮演Elsa熱潮。其實cosplay跟刺青亦大有關聯，不說不知，在亞洲，很少cosplayer擁有紋身，究其原因，筆者的朋友是資深cosplayer，她表示，香港有很多專業cosplayer，其中有個案是這樣的︰對方不敢飄眉或做激光矯視，因為怕出cos時眉色、眉型跟扮演的那個動漫人物的外型有所出入，亦戴不到有色隱形眼鏡云云。

Rose Magpie扮演《魔雪奇緣》Elsa（ig︰rosemapiecosplay）。 紋身絕對是這個界別的不成文禁忌，尤其刺青圖案位於「非鬼祟位置」，很多動漫角色也扮演不了；犯規的話肯定會畀同業「婊」到上天花板──你又刺青又出cos，容易令人錯焦點、惹起誤會，究竟你是宣傳自己還是宣傳該動漫人物？

Rose Magpie扮演有刺青的小仙女Tinker Bell，多有格啊！ 日本、台灣、中國大陸和澳門的cos圈，基本上情況都與香港一樣。

Liz Katz性感演繹《龍珠》兔女郎造型的莊子。 相反，外國玩cosplay自由度就很大，更開放。滿身刺青的Porn Stars（色情明星）Misti Dawn和Kleio Valentien，都是cosplay愛好者。英國的Rose Magpie最近cos Elsa，隱約看到她右手的刺青圖案。

「龍母」Liz Katz，右手的Ahegao紋身令人想入非非（ig︰lizkatzofficial）。 說到大紅人，Instagram有一百萬fans的Liz Katz，來自加州洛杉磯的她，右手手臂的Ahegao刺青令人充滿遐想（日本色情詞語，形容女性虛構人物在性高潮時做出的吐舌頭、翻白眼等表情，多數出現在成人遊戲和動漫中），最近她cos《權力遊戲》「龍母」，再度令人想入非非。