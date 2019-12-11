紋身師沒有刺青會備受質疑？

非常受歡迎的美國競賽電視節目《Ink Master》，參加者都是紋身師，他們以相關藝術技能接受各項挑戰，並由著名刺青師、藝術家、發燒友等擔任評判，每集淘汰一名或多名參賽者 ; 每個賽季的最後一名參賽者將獲得巨額獎金和「墨跡之王」榮譽。節目從2012年1月首播，第十三季《Ink Master︰Turf War》將於2020年1月播出。

Jamie Davies這個look，你相信他紋身師嗎（ig︰tattoozink）？ 有一季，一位擁有多年經驗、名叫Jamie Davies的參賽者，由於身上沒有紋身而引發核彈級的討論，評判Oliver Peck（Elm Street Tattoo老闆、明星御用刺青師Kat Von D的前夫）、Chris Nuñez（Handcrafted Tattoo老闆、真人騷《邁阿密刺青客》紋身藝術家）狠批Jamie；他們認為，刺青師應該在自己身上沾上墨水，才能理解紋身製作的各個方面。

Jamie 的作品獲獎無數，他曾經因為身上沒有紋身而惹起爭議。 當該季節目結束，有人發現Jamie的頸側刺有一盞黑色的燈，這成為都市傳聞。其實已為人父的他在美國加州雷丁擁有自己的店，你可以instagram dm佢問下⋯⋯或者親身上門求證。

紐約紋身師Mark Wade功力非凡，也曾因「皮光肉滑」被人質疑能力。 同樣專攻寫實主義的紐約紋身師Mark Wade也曾經「皮光肉滑」︰「並非誇張，沒有刺青的紋身師，是一種污名。他們需要承受別人的閒言閒語，寬容度要比擁有刺青的紋身師更高。以我自己為例子，有人質疑我何為出現在紋身店，『他是幹甚麼的？』即使主動自我介紹，仍然可以感受到旁人的上下打量，彷彿在說︰『冇人識你喎。』。」

Wade專攻寫實主義（ig︰markwadeink）。 早陣子，Wade前往烏克蘭旅遊，終於從waiting list勁長的Dmitriy Samohin那裡獲得一隻藍鳥刺青。他不再是沒有刺青的紋身師，「經驗告訴我，等待，會得到好東西。 如果介意別人的眼光，我隨時隨地可以找刺青師為自己添上紋身 ，但我更喜歡以自己的節奏來獲取它。」