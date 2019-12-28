NBA的紋身規則：Supreme？不了！

NBA球員穿著由背心和短褲組成的球衣，他們通過紋身表達自己，body不斷被觀看。儘管NBA似乎不太關心球員刺青，某些方面卻有嚴格要求。

J.R. Smith是Supreme迷，之前都戴上Supreme手袖作賽。（網上圖片）

偉人肖像紋身在NBA風靡一時。Austin Rivers刺有Martin Luther King Jr.、Kevin Durant的身體是一幅名人地圖。而多年來，人們都很好奇Montrezl Harrell小腿上的Willie Nelson（鄉村音樂歌手）刺青因何而來。

球迷經常討論球員的紋身︰例如Mike Scott臂上的密集emojis，JJ Redick說遇到Maroon 5主音Adam Levine時，有了「炸」左臂的想法︰sleeve tattoos中有人、牛、獅子，全部都有翼，據說意念來自新約四福音書？白人問號。

刺青講述個人故事，但未必是NBA認可的故事。