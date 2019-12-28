NBA的紋身規則：Supreme？不了！

NBA球員穿著由背心和短褲組成的球衣，他們通過紋身表達自己，body不斷被觀看。儘管NBA似乎不太關心球員刺青，某些方面卻有嚴格要求。
J.R. Smith是Supreme迷，之前都戴上Supreme手袖作賽。（網上圖片）
偉人肖像紋身在NBA風靡一時。Austin Rivers刺有Martin Luther King Jr.、Kevin Durant的身體是一幅名人地圖。而多年來，人們都很好奇Montrezl Harrell小腿上的Willie Nelson（鄉村音樂歌手）刺青因何而來。
球迷經常討論球員的紋身︰例如Mike Scott臂上的密集emojis，JJ Redick說遇到Maroon 5主音Adam Levine時，有了「炸」左臂的想法︰sleeve tattoos中有人、牛、獅子，全部都有翼，據說意念來自新約四福音書？白人問號。
刺青講述個人故事，但未必是NBA認可的故事。
Lonzo Ball刺有Big Baller的logo，比賽時要遮蓋，最後佢索性做cover up，改成骰子。（網上圖片）
根據聯盟的規則：「⋯⋯在任何NBA遊戲中，球員不得展示任何商業、促銷或慈善名稱、標記、商標或其他標識，包括但不限於在他的身體，頭髮上或其他地方⋯⋯」NBA從廣告合作夥伴中獲取鉅額收益，當然不容許球員為某某免費賣廣告──然後J.R. Smith在場上展露富可敵國街頭潮牌Supreme的logo，NBA告訴他，下次再係咁，唔遮蓋紋身比賽，就罰款，係逐次計；J.R. Smith認為NBA針對自己，並在Instagram爆粗發洩。Lonzo Ball也是同樣情況（刺有運動品牌Big Baller的logo）。不過球員刺有電影、電視相關的紋身，則沒有問題。
JJ Redick說「炸」左臂的想法，來自Maroon 5的主音Adam Levine。
聯盟規則並未具體提及紋身，意圖卻很明顯，NBA擁有殺生的權力，但球員在場上並不擁有展示自己個人喜好的權利。「準英超冠軍」利物浦前鐵衛Daniel Agger，滿身刺青的他也是紋身師。筆者睇足球比賽，球員入球後慶祝，動作多多。建議下次可以用肢體語言展示Supreme呢七個字（好似藍絲溫拿LOVE舞蹈咁）。
Mike Scott臂上的密集emojis，經常被球迷取笑。（網上圖片）
其實，當年Michael Jordan首次與Nike簽約時，也被罰款，因為他穿著未經NBA批准的球鞋，Nike支付了巨額鈔票。後來Nike得到NBA豁免，因為一剔牌成為了官方贊助商。
NBA存在著雙重標準，對於越來越多的指責和選擇性執法的批評指責，NBA必須敞開大門，從善如流。
Tyson Chandler 的腳上圖騰，後加圖案（星與鳥）出自小女兒之手，別具意義。（網上圖片）
Daniel Agger（左）是紋身師，但他志不在此，早年創立KloAgger公司，投入了數十萬英鎊，管理丹麥污水系統。（網上圖片）