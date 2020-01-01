Alisha Gory︰我是移民，我在美國打拼　

還記得早前介紹過紋身界的國際矮小女孩感恩節（National Short Girl Appreciation Day）嗎？她們都叫自己做pint-sized inked girls（身高5尺4寸或以下）， Alisha Gory就是其中一位紅透紐約的紋身師。

Alisha Gory希望以紋身打破旁人的獵奇眼光。 Gory接受《The Know》訪問時說︰「十八歲時，我從韓國移居美國，接觸許多不同文化，擴展視野。作為移民，那是非常艱難的時刻。最初幾年，很努力融入，在布魯克林一間小商店工作，努力在人生路不熟的情況下在紐約找工作、適應生活。」從藝術學校畢業，便搬到紐約市，「從沒想過成為刺青師。我想從事跟藝術有關的事情，但不想成為飢貧藝術家。有一天，我去East Side Ink看畫廊展覽，輾轉下認識了Jon Mesa。」她向他拜師學藝，「打拼的日子，會灰心、失望，但沒有被人欺負的感覺，感激每個人給予我機會。」這是做人應有的態度，而不是開口埋口像世界欠了你。

右大腿上騎著下山虎的，是已故美國搖滾歌手Ronnie James Dio，紋身出自Tim Lehi化手。 Gory的black and grey風格出神入化，「我愛黑色，工作、逛街，大多數時間都穿黑色衣服，從不是『有色人種』。」她渾身紋身，「個性是獨立的，每個人都是獨一無二。我來自每個人看起來都一樣的地方，有些人不以與眾不同為榮。」南韓整容業舉世知名，她們叫那些做「自然的」、「天然的」。紋身與南韓女性的審美觀有直接衝突，「而且刺青通常與黑幫成員有關，在南韓紋身是非法的（唯一合法為他人刺青的行業是醫生）；它是非法的，令很多人無法接受。」

她是藝術界紅人，經常為網媒、雜誌拍照。 每當Gory回到南韓探親，不得不左遮右掩，「父母不認同我的職業，紋身違背了他們對南韓女性的外表標準。要我隱藏自己？很困擾，但我必須尊重不同文化。希望用刺青打破世俗的污名，這也是自己愛上紋身的原因。」

Gory喜歡的刺青師有墨爾本的Emily Rose Murray、橫濱Yellow Blaze的Shige等。