Justin Bieber新紋身曝光

之前有報道估計過，加拿大歌手Justin Bieber擁有四十多個紋身，現在肯定不止這個數目了──「話題之王」最近新增一個精緻的月桂花環刺青，圍繞著頸部。

Justin Bieber最近被影到圍繞頸部的月桂花環紋身。 Bieber身上滿布各種風格、類型的紋身︰例如黑灰掃描的耶穌、獅子、文字、吼叫中的熊和唯一紅色心心（應該係除非唔係）圖樣等；只要他想，就會積極地刺。月桂花環刺青的線條比較少，在其身上的確較少見。

其實他背脊仲好光滑，下次應該向這個區域進發，期待！ 簡單或許意義重大。月桂花環是以月桂編織的頭冠，在希臘神話、羅馬神話中有「光明之神」、「太陽神」之稱的阿波羅，頭上正是戴著它；而古希臘與古羅馬，月桂花環是一種獎勵品。過往負面新聞不斷的Bieber，2020年1月，在社交網絡公佈自己患上萊姆病（細菌性傳染病，皮膚出現不癢不痛的紅斑），無論如何，新一年，新紋身相信意味著重新出發。