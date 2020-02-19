蠱惑的J 紋出愛火花

在facebook和instagram以拍攝惡搞短片而知名的Ryan、Jen Hamilton， 夫婦 無「惡」不作，他們創立的Hammy TV在ig就有多達六百萬追隨者；這兩公婆打情罵俏的方式，有公眾場所大吵大鬧、互相用空氣喇叭嚇對方等等，這些今天看來也是小兒科。

Jen 為丈夫Ryan刺上陰莖，好果係寫實風格點算？ 早幾日，二人來到來到紐約的Inked NYC，Ryan本身是紋身發燒友，原來這次相約了知名藝術家Raphael Ortiz為自己刺青。

蠱惑的Jen與紋身師Raphael商討，後者似乎事前並不知情。 短片中，見蠱蠱惑惑的Jen與Raphael在暗角密斟，後者面有難色、皺晒眉頭；然後他在Ryan背上轉印一幅骷髏頭連ERROR的圖樣⋯⋯當一切準備就緒，Raphael示意開始時，Jen卻偷偷地操刀！Ryan二十分鐘後照鏡，不虞有詐妻子在其背部刺上了陰莖！形狀、風格就好似公廁門後那些塗鴉⋯⋯Ryan一輪粗言穢語，最後咪又笑笑口收場，網友梗係食生花留言問佢會唔會keep呢個紋身啦！

惡作劇開始，Jen偷偷為丈夫刺J！ 這當然並非兩公婆首次以性開玩笑，去年有段片，Ryan食咗花生（peanut）過敏，變成陰莖（penis）超人，慾火焚身下追住老婆追到出大街，跳上私家車車頭蓋上⋯⋯

網友留言問他會否keep這個紋身。

之前呢段片，Ryan扮人形陽具超人，大叫︰I need it no，然後起勢追住老婆架車。