13吉祥！ Jimin新紋身亮相

南韓廣播法例禁止K-Pop明星在電視螢幕上展示紋身，所以Block B李泰欥要著oversize毛衣遮蓋刺青；美籍韓裔饒舌歌手 Jessi上電視音樂節目時，敏感歌詞被改掉才能出街，刺青當然見光死。

Jimin在V LIVE聊得輕鬆，撥弄頭髮。(圖片來源︰twitter) 爆紅的BTS，Jimin最近外露了第二個紋身「13」（第一個被媒體曝光的刺青，是2014年在Mnet亞洲音樂大獎上，肋骨附近刺著Nevermine），這是永久性紋身還是人體彩繪？不得而知，估估下先好玩。

清楚看到左手腕簡單線條的13圖樣。(圖片來源︰twitter) 其實Jimin二月在紐約Rockefeller Plaza的節目《Today Show》上、在Mnet comeback special stage演唱〈Black Swan〉時，13的墨跡已若隱若現。直到3月26日，他在V LIVE侃侃而談，說到剪頭髮的原因和創作新專輯《Map of the Soul︰7》的點滴，不經意撥弄頭髮，清楚看到左手腕內側簡單線條的13圖樣。

有歌迷說新紋身代表Jimin的出生日期。(圖片來源︰twitter) 13這個數字在某些地方與厄運有關，十九世紀八十年代成立的秘密會社13 Club，旨在揭穿「耶穌與門徒最後晚餐」的都市迷信（十三人同桌，其中一人在一年內必然死亡），俱樂部成員包括老羅斯福等歷任美國總統。

有網友認為13不祥。(圖片來源︰twitter) 不過13對Jimin肯定具有特殊意義，有人說代表著他的生日（1995年10月13日），也標誌著BTS首次亮相的日期（2013年6月13日）。