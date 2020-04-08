向橋本和久致敬的紋身圖樣

日本電子遊戲製作商Konami 在官方 Twitter 公布，橋本和久（Kazuhisa Hashimoto）於2 月 27 日離世，享年六十一歲。這位老先生生前甚少露面，很難找到他的照片，但相信大家不會對「上 上 下 下 左 右 左 右 B A，Start」陌生；紋身愛好者紛紛將之刺上皮膚，向橋本先生、二十世紀八九十年代電玩文化致敬。

《宇宙巡航艦》是橫向卷軸射擊遊戲，深受當時荷里活科幻電影影響。（網上圖片）

這作弊代碼稱為《Konami Code》，是任天堂紅白機年代最著名的家庭遊戲機指令。

1985 年，橋本先生於 Konami任職程式設計師，負責將街機《宇宙巡航艦》移植到紅白機上。由於他無法順利過關，因此創建了代碼，只要用手掣順序按「上 上 下 下 左 右 左 右B A」鍵，最後按「Start」鍵，就可以得到全套武器。1988 年，容錯率極低的《魂斗羅》登陸紅白機，更難過關了，但機迷很快就發現「上 上 下 下 左 右 左 右 B A」也適用於此（官方沒有公開，當是彩蛋推出市場），角色能從預設的三條命瞬間變成三十條命。

2003 年，橋本先生接受訪問時笑稱︰「我需要指令才能破關，這很好記，保證自己不會忘記。」