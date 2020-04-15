紋身界傳奇 Stanley Moskowitz 離世

綽號Bowery Stan的Stanley Moskowitz (本名Stanley Farber)，死於心臟問題的疾病，享年87歲。

著名刺青藝術家Stanley Moskowitz去世，享年八十七歲。(圖片: Moskowitz family)

20世紀20年代，俄羅斯猶太移民移民William Moskowitz在美國紐約曼哈頓包厘街（Bowery）開了一家理髮店 ; 直到30年代後期，他在朋友Charlie Wagner的幫助下學會了紋身。在同時從事理髮、刺青這兩項工作時，Moskowitz很快意識到後者更有利可圖。有了妻子和孩子的支持，一個紋身王朝就這樣誕生了 ; 曾經有一次，客人醉酒後睡著了，William立即為三、四個男人刺青，完成後再為顧客理髮、刮鬍子，當時他還沒醒過來呢。

Stanley與Walter在長島的紋身店。(圖片︰Bowery Scab Merchant)

William向女婿Stanley和Walter傳承技術 (後兩者推出了自家品牌Bowery Ink)。

Stanley和Walter被稱為The Bowery Boys的跟B'hoy不同 (19世紀初期在包厘街附近居住的單身工人階層男人，以惡形惡相、粗聲粗氣和鮮豔的服裝而知名，下班時喜歡流連劇院)。Stanley和Walter則是改變遊戲規則的人，多年來在經營著多家紋身店，是行業發展的先驅。

他們在包厘街52號的店。(網上圖片)

二十世紀四十年代末，Stanley開始在外父的理髮店裡刺青。他妻子Esther回憶︰「丈夫從一開始就愛上了紋身，對此充滿熱情。包厘街龍蛇混雜，曾有流氓闖進店裡，襲擊我父親，Stanley和Walter毫不猶豫反擊，幾秒鐘內幾乎打斷了男人所有的骨頭⋯⋯他們欲埋屍，外出找地方 ; 約凌晨三點回到店內，「屍體」不見了。顯然，他們並沒有如想像般殺了那傢伙。」

939-1941年的街道面貌。(圖片︰New York Municipal Archives)

1950年代，Stanley自立門戶，成為娛樂勝地康尼島（Coney Island）早期的紋身藝術家 ; 後期，在布魯克林的第五大道附近的168 Flatbush Avenue開設了另一家商店，為他工作過的著名紋身師包括Jack Dracula、Tony Polito和綽號The Pirate的Tony Cambria。

去到1960年代，肝炎暴發，在衛生部門的嚴厲打擊紋身行業，Stanley違反「限紋令」而被捕 ; Bowery Boys搬遷至阿米蒂維爾 (Amityville)，並在長島最早期開設了墨水店S＆W Tattooing。2007年，Walter去世。

在紋身界有句話，「任何給Stanley紋過身的人，都欠他巨大債務。」Stanley曾說︰「我和哥哥在58歲左右離開了包厘街 ， 我們是舊時代最後一批老朋友。」