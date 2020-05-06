疫病之下 紋身行業竟被顛覆？

911恐怖襲擊，Michelle Myles仍然記憶猶新，「當時我在下東城的Daredevil Tattoo工作，距離世界貿易中心僅數個街區 ; 那是我經歷過的最痛苦的事情，感到前所未有的恐懼和無助。」自此以後，她與團隊開始為消防員免費紋身，回饋社區，「我們受到的傷害如此之大，在悲劇時期能夠為他們提供心靈上的安慰真是太好了。」

Minka Sicklinger以藝術來幫助那些受到影響的人。(網上圖片)

Myles續說︰「我的商店自1997年開業以來，在許多艱難中倖存下來，911、2003年的大停電和颶風桑迪 ; 這次病毒很可怕，因為是我們不了解的東西。」截至美國時間5月4日，該國已確診病例逾一百萬，死亡人數超過六萬人。

全球大流行病COVID-19，嚴重影響各行各業 ; 該病毒通過飛沫傳播，阻礙了紋身業前路，即使許多州的刺青店已經逐步重開。

Michelle Myles擔心商店命運，紐約的Daredevil Tattoo經歷了9/11、大停電、颶風和肺炎而關閉。(ig︰daredevilmichelle)

紋身的普及程度從未如此龐大。美國至少有四萬七千間刺青店，估計每年為二十億美元的行業 ; 30%以上的人擁有紋身，2017年的一項調查顯示，紋身的女性人數多於男性。

紐約紋身師Minka Sicklinger從三月初開始，把所有預約都延期了，「這是道德和社會責任，為了自己和客人的健康著想 ; 紋身是一種非常親密的經歷，真的沒有方法可以在進行過程中保持『正確』的社交距離。」

Nicole Villari已經回到自己的崗位，重拾工作熱誠。(ig︰nicolev929)

布魯克林的Samantha “Cake” Robles在州長公布禁令前幾天也避免預約，「有客戶選擇等到下半年，預付七月份紋身費用，有助於支付我目前的賬單。」另一刺青藝術家Terry Downs表示︰「這一切發生得如此之快，像突然之間一切完了⋯⋯我一直忙於進行新設計以吸引新客戶。」

儘管行業可能獲得政府援助，但展望未來，許多人仍然擔心肺炎之後的生意會怎樣，Sicklinger：「人們必須重建生活，他們首要努力賺錢去支付房租，紋身就會變得『奢侈』。」Myles有著相似看法，「我們的業務位於旅遊區，想像一下，這件事會否消滅旅遊業⋯⋯不過，這也讓藝術家們思考新的安全預防措施，我們必須依靠醫生和科學家的建議來應對。」

Terry Downs在隔籬期間忙於進行新設計以吸引新客戶。(ig︰terry_downs)

在紐約和洛杉磯工作的紋身師Vince C. Maximin表示︰「我們一向採取嚴謹慎的衛生和安全措施，不過COVID-19增加了另一層警告。我們在接待客戶方面更加謹慎，未來或會在紋身前先檢驗一下客人的建康狀況。」亞特蘭大Tried＆True Tattoo的Nicole Villari已經回到自己的崗位，「我愛這個地方，感到很興奮。現在，店舖只對預約了的客戶開放，而所有人都必須戴口罩。」

另一位亞特蘭大藝術家DanJae Sutton說：「我們努力應對不確定的財務狀況，不能確定它會持續多久，自己必須恢復工作，減少工時，以增加深層清潔的時間。過往，通常每天最多接待六個客戶，但現在最多只能接待兩、三個人 ; 紋身店看起來像醫生診所，在衛生習慣上性質相同，過敏反應，皮膚感染和血源性疾病是我們必須預防的。」

Vince C. Maximin表示未來或會在紋身前先檢驗一下客人的建康狀況。(ig︰vcmttt)

「我們要學會應對未知。」Maximin補充︰「大流行使我今年的計劃停頓了，換個角度想，它讓我放慢腳步，再次愛上我的初戀(繪畫)，對未來的工作有新看法。」

Sicklinger以藝術來幫助那些受到影響的人，「我設計了一些畫作，每次銷售中的二十五美元都會捐贈給Feeding America食物銀行，我們已向該組織捐贈接近一千美元。」她最後說：「紋身是人類發展史重要的一環，如果這樣的事情再次發生，我希望仍然能夠利用創意來獲得收入 ; 在這之前，孤獨的時光令我們敞開胸襟，助人自助，集中精力對抗疫情，這比紋身還重要，它關乎人類。」