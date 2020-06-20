【黑人平權】Marvel超級英雄都撐#BLM 　紋上令人不得喘息的字句

美國警跪頸殺人案，主犯白人警員Derek Chauvin被控二級謀殺和二級誤殺（最高判監四十年），三名警員J Alexander Kueng、Thomas Lane、Tou Thao則被控協助及教唆殺人罪。涉案四人已被革職。

Marvel超級英雄Dave Bautista以紋身明志。（twitter︰@DaveBautista）

#BLM（Black Lives Matter，黑人的命也是命）對抗警暴運動席捲全球，人們長久對公共系統與政策累積的不滿，一次過大爆發出來。事件始於明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis），黑人George Floyd被一名白人警員以膝蓋壓著脖子，前者低沉發出「 I Can't Breathe」時卻不得要領，最後導致窒息死亡。

Bautista希望每個人在追求正義中不屈服不畏懼。（網上圖片）

WWE（美國職業摔角摔角）名人堂成員Dave Bautista以Marvel超級英雄毀滅者達拉斯（Drax the Destroyer）著稱，最近也在twitter表態上支持#BLM 運動，他說︰「我希望每個人堅持不懈地追求正義，在對抗壓迫的鬥爭中，不屈服、不畏懼。」他在左右手手掌刺上「I Can't Breathe」、「we the people」兩組紋身，他指出：「我和CM Punk、John Cena、Xavier Woods跟許多WWE巨星，總是互相提醒，我們正在爭取甚麼。我想忘記這場惡夢，但我不會讓自己忘記。」運動最大的力量與精神，是來自團隊合作，「如果在現實過程中面臨困難，那麼我們應該看看身邊的人 ; 然後，大家繼續努力，和平地去追求平等，為每個人爭取夢想的人而奮鬥。」

他以角色毀滅者達拉斯見稱，呼籲大眾加入反警暴行列。（網上圖片）