【黑人平權】Marvel超級英雄都撐#BLM 　紋上令人不得喘息的字句

美國警跪頸殺人案,主犯白人警員Derek Chauvin被控二級謀殺和二級誤殺(最高判監四十年),三名警員J Alexander Kueng、Thomas Lane、Tou Thao則被控協助及教唆殺人罪。涉案四人已被革職。

Marvel超級英雄Dave Bautista以紋身明志。(twitter︰@DaveBautista)

#BLM(Black Lives Matter,黑人的命也是命)對抗警暴運動席捲全球,人們長久對公共系統與政策累積的不滿,一次過大爆發出來。事件始於明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis),黑人George Floyd被一名白人警員以膝蓋壓著脖子,前者低沉發出「 I Can't Breathe」時卻不得要領,最後導致窒息死亡。

Bautista希望每個人在追求正義中不屈服不畏懼。(網上圖片)

WWE(美國職業摔角摔角)名人堂成員Dave Bautista以Marvel超級英雄毀滅者達拉斯(Drax the Destroyer)著稱,最近也在twitter表態上支持#BLM 運動,他說︰「我希望每個人堅持不懈地追求正義,在對抗壓迫的鬥爭中,不屈服、不畏懼。」他在左右手手掌刺上「I Can't Breathe」、「we the people」兩組紋身,他指出:「我和CM Punk、John Cena、Xavier Woods跟許多WWE巨星,總是互相提醒,我們正在爭取甚麼。我想忘記這場惡夢,但我不會讓自己忘記。」運動最大的力量與精神,是來自團隊合作,「如果在現實過程中面臨困難,那麼我們應該看看身邊的人 ; 然後,大家繼續努力,和平地去追求平等,為每個人爭取夢想的人而奮鬥。」

他以角色毀滅者達拉斯見稱,呼籲大眾加入反警暴行列。(網上圖片)