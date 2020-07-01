【Stephen Curry】愛的紋身為事業家庭留記印　偏愛有意義小清新

大多數NBA球員都會自豪地展示他們充滿霸氣的大面積紋身，金州勇士的超級巨星Stephen Curry也將自己的身體作為畫布，不過這位三屆NBA總冠軍成員，沒有彩色大紋身，偏愛饒有意義的小清新（其實在紋身界沒有這個term）設計。

Curry在左手無名指刺上妻子Ayesha的A字縮寫。（網上圖片）

Curry兩次入選NBA MVP，每當他開出跳投三分球時，我們都會在其右邊的二頭肌上看到WOE，其實這是Working On Excellence（追求卓越）的縮寫 ; 這是該控球後衛籃球生涯的座右銘。

左手手腕外側的希伯來文，代表Curry家族的姓氏。（網上圖片）

身高191cm的他似乎非常喜歡縮寫，左手內側手腕刺著TCC 30，代表Trust、Commitment 、Care（信任、承諾、關懷）；數字30自然是球衣號碼，他追隨著父親── Curry Dell整個NBA生涯的球衣號碼正是30。

WOE是Working On Excellence的縮寫。（網上圖片）

從上到下，細仔、二女和大女的狼、蝴蝶、獨角獸紋身。（網上圖片）

三十二歲的他不是猶太人，卻著迷希伯來文作為紋身靈感，左手手腕外側的符號是他的姓氏Curry ; 這是在2016-2017賽季第二次獲得總冠軍後刺上的，其父親、太太也有相同紋身。

左邊二頭肌上的符號「><」，又是用來感動太太的。（網上圖片）

育有兩個女兒和一個兒子的Curry，為家庭自豪。右腿上的獨角獸，代表長女Riley、而蝴蝶則是他們的第二胎Ryan，狼代表年紀最小的男孩Canon。