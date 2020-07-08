紋身行業的先驅：盤點不同年代傳奇刺青大師的「黑歷史」

1920年代，俄羅斯猶太移民William Moskowitz在美國紐約曼哈頓包厘街開了一家理髮店 ; 1930年代後期，他在朋友Charlie Wagner（1875-1953）的教導下學會了紋身。

Charlie Wagner︰為男孩紋身的業界先鋒

據說Wagner是猶太人，他是組成到紐約或包厘街紋身歷史的重要人物。像許多當地居民一樣，他並非美國本地人，生於十九世紀七十年代的普勒索夫（當時屬於奧匈帝國，現為斯洛伐克東部）；Wagner在報紙採訪中經常提到，「教授」Samuel F. O'Reilly是其師傅（1891年為第一台電動紋身機取得專利，行業從此發揚光大）。

Charlie Wagner是很多紋身師的啟蒙。（圖片︰Tattoo Archive）

地下賭場、色情場所林立的下東城，記載著Wagner最早期的紋身店，位於東豪斯頓街294號（其實是與鞋帽店共用）。大師的成名之路，跌跌盪盪，其中一宗「黑歷史」，根據1899年《New York World》報道，他給三個分別九歲、十歲和十二歲的猶太男孩紋身（宗教信仰禁止他們刺青）；Wagner被捕後解釋說男孩們不止一次去他的商店，並告訴他父母沒有異議，此案最後也撤銷了。

很久以前， 繫上針頭的木枝，已可當成紋身工具，簡陋非常。圖為取得專利權的Wagner電動紋身機。（圖片︰Tattoo Archive）

後來他再為另一個猶太男孩紋上十架苦像。法官、Gerry Society（世界第一間兒童保護機構）嚴厲譴責，Wagner淚流滿面下因危害未成年人的生活而被定罪，判處二十天監禁。「黑歷史」並沒有扼殺其事業，他在貧民區起飛，繼承了Samuel F. O'Reilly的王位，在包厘街由盛而衰的歲月中，走過半個世紀。

Christian Warlich︰德國刺青界的開拓者

受到Wagner影響、啟發的還有Christian Warlich（1891- 1964），生於漢諾威的他，在輪船上工作，周遊列國，登岸後與刺青界先驅Wagner等人接觸 ; Warlich從那裡帶回第一批電動紋身機，有說是德國第一位使用電動紋身機的刺青師。

Christian Warlich的工作室開設在酒吧後門的角落。（網上圖片）

1919年，他在漢堡聖保利的紅燈區開設工作室Modern Tattoo Studio， Warlich另一絕技，是利用特殊的acidic tincture令皮膚脫落，無痛地去除紋身。德國在第二次世界大戰時期，禁止紋身，Warlich的店是唯一容許開業的，其客戶包括黨衛隊軍官、納粹士兵 ; 戰後這些軍長兵士身上有關戰事的敏感紋身都神奇地消失了，傳聞多是由Warlich負責去掉。所以他另一個撲朔迷離的身分，亦成歷史學家、紋身發燒友的研究方向。

Warlich以藥劑、鉗子為客人去掉舊紋身，甚至當裝飾把皮肉置於框架中。（網上圖片）

而在1951年一宗在有關面部紋身的爭議案件中，Warlich作供時表示︰「這是競爭對手的打擊我的技倆，我用紋身表達一切，包括政治、色情、美學、運動、宗教⋯⋯不過一個體面的刺青師不會在別人面上紋身，即使喝醉酒也不會。」

Stanley Moskowitz︰流著戰鬥民族的血液

文首提到的William Moskowitz，與Wagner份屬好友，也在包厘街落地生根。前者將紋身技術傳授給兒子Stanley和Walter，1940年代開始在理髮店裡刺青。有一次，流氓闖進店裡搗亂，兄弟反擊時幾乎打斷對方所有骨頭 ; 二人外出尋找地方埋葬屍體，但凌晨回店時，「屍體」不見了，顯然他們並無殺死該男子。

享年八十七歲的Stanley Moskowitz。（網上圖片）

Stanley和Walter經營著多家紋身店。1960年代初期，肝炎暴發，紐約衛生局嚴厲打擊紋身行業，大多數刺青師跑到其他城市尋找機會。Stanley留在布魯克林，因違反「限紋令」而被捕，關閉了夫拉特布希的Flatbush Avenue；後來重操故業，卻被市政府官員不斷打壓、騷擾，他意興闌珊下決定退下來，關閉了新澤西州霍博肯的最後一間紋身店，去從事冷氣機業務。

直到1963年，兄弟搬到阿米蒂維爾，並在長島開設最早期的S & W Tattooing，見證行業的起起落落。Stanley和Walter分別在2006年、2007年去世。