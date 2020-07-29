【洗紋身日】清走紋身是甚麼原理？美國定在這一天原是為了情人節

美國時間8月14日，是為National Tattoo Removal Day，業界會在這日發布激光去除紋身的最新技術和儀器 ; 有些人把這一天視為行動的第一步，以擺脫困擾他們多年的紋身 ; 世界各地的人們也會利用這天分享成功個案，去掉舊刺青後，展開怎樣的新生活。

由神父Gregory Boyle 創辦的Homeboy Industries，為有需要人士「洗紋身」，提高他們的就業機會。（圖片來源︰Homeboy Industries網站）

為甚麼選擇8月14日呢？因為到明年2月14日情人節前，足足有六個月時間。

在去除紋身過程中，激光將超快速的光能脈衝打入紋身皮膚上，當紋身墨水顆粒成功吸收激光的光能後，就會加熱並破碎成小碎片 ; 治療後的幾周內，身體的免疫系統會自動消耗並通過淋巴系統清除這些碎片，使之褪色──有時療程需要分幾次進行，從最淺一直向下到最深的墨水層，直到紋身完全消失為止。

很多客戶預約8月14日前來Astanza Laser去除前度紋身，達至圖中效果，需要三次療程。（圖片︰Astanzalaser網站）

「洗紋身」十分普遍，不少有關去除情侶紋身的故事。若某人在8月14日開始首次treatment，那麼他們將有六個月時間、分階段去除其前度的名字或特殊符號，並在情人節那天慶祝自己的新生。

Homeboy Industries服務多元化，有案底的David Woods在他們的協助下取得駕照，重返社會。（圖片︰Homeboy Industries網站）

洛杉磯有世界黑幫之都的惡名，成立於1990年代的非營利組織Homeboy Industries，為更生人士、濫藥者等提供支援服務。別介意求助，那不是丟臉的事。同時，機構有三十多名醫生、醫護等志願者，為黑社會成員提供免費激光服務，每月「打甩」手、脖子或臉上與幫派有關的紋身達三千多個，使他們重投社會以提高就業機會，展開正常生活。