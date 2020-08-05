【智能紋身】Google研發「SkinMarks」　智能紋身能取代手機嗎？

在可穿戴科技的領域上，Google研發可以應用在人類皮膚上的智能紋身，理論上它可以將你的身體變成一個觸摸板（touchpad）。

Google研發的智能紋身，將來手機都是多餘的。（圖片來源︰CNET／YouTube）

該項目屬於Google Research的一部份，名為SkinMarks。原理是把傳感驅動紋身（The sensor-driven tattoos）「貼上」手指或前臂上；然後你就可以像使用智能手機一樣，通過傳統的觸摸或滑動手勢來觸發傳感器，作為輔助書寫、畫圖、控制等動作。

將傳感驅動紋身貼上前臂上，代替智能手機的功能。（圖片來源︰CNET／YouTube）

新技術改善了厚度和伸展性不足的問題，SkinMarks就像紋身印水紙般，可以製作成不同圖案，例如心型、幾何、兔子形狀等；它很薄而且具有柔韌性，貼上時可以適應人體皮膚上突出的骨頭，內裡的導電墨水還可以令智能紋身變成發光顯示器。

嵌入式的智能科技，像紋身印水紙一樣纖薄。（圖片來源︰CNET／YouTube）

德國Saarland University的研究人員於該項目的白皮書中表示，使用皮膚作為介面的好處是，透過擠壓智能紋身周圍的區域或者彎曲手指、四肢來激活傳感器來「挖掘人類自然具備的精細運動技能」。

有些滑動手勢適合在皮膚表面進行，屈曲手指就能控制線條走向。（圖片來源︰CNET／YouTube）