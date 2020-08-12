【Daisy Coleman RIP】演員兼紋身師　患性侵創傷後遺症自殺離世

二十三歲的美國演員Daisy Coleman自殺離世，她的另一個身份是科羅拉多州一位新晉紋身師。

工作的Daisy Coleman，紋身風格有寫實、卡通。（圖片來源：ig/youngcatcoleman）

Netflix紀錄片《Audrie & Daisy》（2016）中，Daisy指控其學長Matthew Barnett涉嫌性侵當時十四歲的她；Daisy因為這部紀錄片而喚起美國大眾對的關注，更成為演員，參與B級驚慄電影系列《Texas Death Trippin'》和《Texas Death Trippin Ax-Tended Cut》的演出。

後期製作中的紀錄片《Saving Daisy》，其頸上刺有巴風特。（圖片來源：IMDB）

性侵事件令她患上PTSD（創傷後遺症），要靠EMDR（眼動脫敏再處理，療程是讓患者再去回想令人不悅的回憶）進行心理治療。藥物以外，在紀錄片中也談到藝術對她的幫助，「這一直是我深愛的事物。爸爸擅長彈結他、媽媽愛好繪畫。記得十七歲那年，我和媽媽到城裡閒逛逛，幾乎走進每一間紋身店問他們能否收我為徒；當我十八歲上大學時，終於找到一位紋身師願意當我的師傅！」

《Audrie & Daisy》試圖還原事情經過︰加害者藉權勢逍遙法外，受性侵的Daisy反遭排擠。（圖片來源：IMDB）

Daisy在instagram的藝名叫Cat Coleman，於Phoenix Tattoo Company工作，還在儲作品階段，最新的紋身圖樣是寫實風格的Edgar Allan Poe（美國懸疑及驚悚小說作家愛倫坡）。她身上也有不少紋身，題材都是跟自己或被性侵的倖存者的經歷有關，「《Audrie & Daisy》是我的故事與生活，保持了自己的真實，這與電視採訪大不相同，因為每個記者都有他們想要的切入點。紀錄片在Sundance首映，於影院中與數千人分享我的人生⋯⋯自己經歷了一段自我懷疑的時期，我決定以紋身象徵一段新的旅程的開始。」其頸上刺有羊頭惡魔Baphomet（巴風特，基督教的惡魔、撒旦）和字句「Be Brave, Not Safe.」，「這令我想起自己的命運，電影和刺青都具有治療作用。」

Daisy紋身槍下寫實風格的愛倫坡與可愛的比卡超。（圖片來源：ig/youngcatcoleman）

2018年6月，她最小的弟弟Tristan Coleman死於車禍，「他是我最好的朋友。我們一家苦苦掙扎了很長時間，搬到科羅拉多州希望重新開始。但我不喜歡、卻必須經常使用CBD（一種稱為大麻二酚的大麻提取物），它減慢了我的思維，令人沒法集中精在設計、繪畫上⋯⋯無論如何，未來五年甚至十年內都不會停止學習，我會專注成長並成為出色的藝術家。」

Daisy自殺前最後一個ig post，訴說著感受。（圖片來源：ig/youngcatcoleman）

外表堅強勇敢的Daisy，公開性侵事件多年後，仍被各種創傷折磨著，最終選擇了不歸路，而有關她的後續生活的紀錄片《Saving Daisy》尚在後期製作中。

參與B級恐怖片《Texas Death Trippin'》時的點滴。（圖片來源：IMDB）