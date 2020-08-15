必學十二個紋身後護理大法　除了緊記勿曬太陽、保持乾爽，還有…

限令下，本港紋身行業大受打擊，很多客人都延期了 ; 在這段空窗期和新冠肺炎肆虐下，溫故知新一下，講解紋身後的護理傷口的方法，讓你的紋身能夠歷久常新。

網上圖片

1.當紋身完成後，刺青師通常會使用保鮮紙或一種防水、透氣的protective tattoo film為客人包裹傷口 ; 保鮮紙的話，建議五小時內不要撕下，而protective tattoo film則具有二十四小時的防護效能（或遵照紋身師的建議可撕下的時間）。

網上圖片

2.每次觸摸新紋身之前一定要用性質溫和的肥皂清潔雙手。撕下保鮮紙或protective tattoo film後，用暖水、不含任何添加劑的肥皂，清洗滲出來的血跡和紋身墨水，並用紙巾印乾水份。清理完畢，不要重新包紮紋身傷口。

3.新紋身癒合前，都有受細菌感染的風險，時刻保持它乾燥、清潔；洗澡期不要過度浸泡紋身。

4.切勿用酒精、含酒精的用品擦拭紋身；切忌以毛巾、磨砂用品擦拭傷口。

網上圖片

5.海水含有大量細菌，不要游水和避免接觸沙粒，傷口未百分百痊癒時，不要使用乳液、太陽油等防曬用品。

網上圖片

7.傷口的整個癒合期需要兩至四星期（因人而異），這段期間，盡可能穿著寬鬆、透氣的衣物。

網上圖片

8.當脫皮或痕癢時，千萬不要抓刮，可以使用刺青師建議的紋身專用膏，塗一層薄薄的在表面。

網上圖片

9. 脫皮、結痂是正常的癒合現象，避免抓刮，影響紋身顏色。

10.遠離太陽的直接照射，因為陽光會產生黑色素，使之沉澱，影響紋身的鮮艷程度。

網上圖片

11.不要進行過度伸展新紋身的動作、活動。

12.紋身完完全全痊癒後，可以用防曬霜保護保持滋潤。