【最老紋身】103歲紋身者：「我都百幾歲了，還用解釋那麼多嗎」

密西根州霍頓的Dorothy Pollock，等待了一百零三年，決定在自己103歲生日當天，從遺願清單中刪除一項重要的項目──紋身。

「我有一個世紀的生命，當然希望在三位數之前完成自己想做的事情，但我不是一個太喜歡冒險的人。」因為COVID-19大流行，這令Pollock表現出鋼鐵般的決心，「我被困在養老院五個月了！」她的孫女Teresa Zavitz-Jones表示︰「養老院中的護士告訴我們，祖母在那裡非常沮喪 ; 我們不能見面，不知道她的真實情況，祖母有弱聽，打電話也沒有太大幫助。」

新型冠狀病毒肆虐，當Pollock不用被隔離在養老院時，第一時間去紋身。(圖片︰Teresa Zavitz-Jones)

當Pollock能夠走出去、免受隔離之苦時，第一時間衝去紋身店。

為甚麼想要刺青呢？「我都百幾歲了，還用解釋那麼多嗎？」其實這是愛的紋身，Pollock補充︰「真是令人興奮，幾年前我的孫子要我跟他一樣，刺一個甚麼甚麼的，那時當然拒絕。突然之間，我決定要一隻，我要一隻青蛙，因為我喜歡青蛙！」

青蛙意味著跳出去，重新生活。

青蛙有跳出去，重新生活的意思。(圖片︰Teresa Zavitz-Jones)

Pollock在上世紀九十年代，曾是調酒師和藥店售貨員，最近搬離了養老院，與孫子們一起生活。紋身只是她願望清單的其中一項，接著，她就跳上電單車去兜風了。

在馬斯基根的AWOL Tattoo工作的Ray Reasoner說︰「如果有一個人，已活了一個世紀以上，她要你為她做某事，你就必須做、必須答覆。Pollock是我迄今為止服務過最年長的人。她是冠軍級人馬，從捲起袖子一刻，都沒有看到她有絲毫畏縮！過程中她是如此的興奮，真是一次了不起的經歷。」